Трансляции марафона "Дома со "Знанием" набрали более 25 миллионов просмотров

Российское общество "Знание" подвело итоги онлайн-марафона "Дома со "Знанием", который стартовал в День истории 30 октября и продолжался до 7 ноября. Каждый его день был посвящён отдельной теме. Проходило всё в режиме онлайн-трансляций, которые за весь период проведения марафона собрали свыше 25 миллионов просмотров.

Стартовал онлайн-марафон с лекции о тайнах Древней Руси и общественной жизни XIX века. Второй день посвятили инклюзивности, то есть тому, как создать такую среду, которая помогла бы людям с инвалидностью наравне со всеми встроиться в современную жизнь. В третий день, посвящённый медицине, эксперты обсудили важность вакцинации во время новой волны коронавируса.

В четвёртый день участники прослушали лекцию на тему "Будущее образование: цифровизация и персональные уроки. Заменит ли учителя искусственный интеллект?". Потом был день, посвящённый науке. Поговорили о космосе, матричных РНК-вакцинах, нейросетях, дополненной реальности и о том, как наука влияет на экологию. В последующие дни участники отметили День народного единства, поговорили о студенчестве, онлайн-образовании и даже киберспорте, IT-технологиях и сыграли в викторину "Лига знаний".

Своими знаниями со зрителями в ходе марафона поделились 126 авторитетных спикеров. Трансляции и программу мероприятия каждый сможет посмотреть на сайте общества "Знание", а также во "ВКонтакте" и на "Ютубе".