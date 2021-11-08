Учёные разработали ПЦР-тест, который может определять штаммы ковида

Британские учёные разработали новый метод ПЦР-тестирования, с помощью которого в образцах, взятых из носоглотки пациента, можно обнаружить разные штаммы коронавируса и линии происхождения SARS-CoV-2. Результаты исследования были опубликованы на сервере medRxiv.org.

Метод аллель-специфической зондовой полимеразной цепной реакции позволяет определять наличие вируса у пациента даже на поздних стадиях, когда уровень РНК достаточно низок. В ходе исследования было доказано, что благодаря этому способу анализа точность теста возросла на 25%. Кроме того, с помощью новой методики было определено 95% образцов с разрушенной РНК, в то время как полногеномное секвенирование нового поколения (NGS) справилось только с 11%.

Учёные считают возможным модифицировать новый метод диагностики, чтобы выявлять мутации коронавируса, которые могут появиться в будущем.