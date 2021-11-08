Учёные разработали ПЦР-тест, который может определять штаммы ковида
Результаты исследования показали, что новый метод на 25% точнее аналогов.
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Британские учёные разработали новый метод ПЦР-тестирования, с помощью которого в образцах, взятых из носоглотки пациента, можно обнаружить разные штаммы коронавируса и линии происхождения SARS-CoV-2. Результаты исследования были опубликованы на сервере medRxiv.org.
Метод аллель-специфической зондовой полимеразной цепной реакции позволяет определять наличие вируса у пациента даже на поздних стадиях, когда уровень РНК достаточно низок. В ходе исследования было доказано, что благодаря этому способу анализа точность теста возросла на 25%. Кроме того, с помощью новой методики было определено 95% образцов с разрушенной РНК, в то время как полногеномное секвенирование нового поколения (NGS) справилось только с 11%.
Учёные считают возможным модифицировать новый метод диагностики, чтобы выявлять мутации коронавируса, которые могут появиться в будущем.
Ранее учёные разработали вакцину от ковида на основе антител альпака. Препарат можно хранить в течение семи дней при комнатной температуре, в то время как другие вакцины не могут похвастаться такой устойчивостью.
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