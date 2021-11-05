Взлом ковидных генов: Как российское лекарство разрушает РНК коронавируса
Отечественные специалисты испытывают препарат, который обезвреживает SARS-Cov-2 c помощью генетического механизма.
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Примерно так выглядит коронавирусная частица, так сказать, "в разрезе". То есть под покрытой цепкими шипами оболочкой находится очень длинная молекула РНК — геном. Когда частица попадает внутрь клетки-жертвы, эта молекула выходит из своей "упаковки" и начинает командовать парадом: клетка послушно выполняет её приказы и производит запчасти для будущих копий ковидной частицы.
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Вообще, у вирусов чрезвычайно длинные РНК. В случае SARS-Cov-2 это 30 тысяч звеньев — нуклеотидов. Генетики внимательно рассматривают эту цепь и размышляют, как бы её разорвать.
Способ сделать это ещё в конце 90-х годов нашли американские учёные Эндрю Файер и Крейг Мелло. Они открыли очень интересный феномен — РНК-интерференцию. Его суть в том, чтобы взять очень маленькие, короткие молекулы РНК (пара десятков нуклеотидов) и отправить их к какому-то определённому участку большого генома. Эти микро-РНК присоединяются к длинной цепи и вносят таким образом полный беспорядок: инструкция по производству репликантов становится неточной, конвейер по производству какого-то нужного белка останавливается, потому что перестаёт понимать, чего от него хотят. А нет нужной запчасти — нет изделия.
В мире уже создали несколько лекарств на основе этого принципа, но они в основном направлены на борьбу с какими-то наследственными нарушениями. В российском Институте иммунологии ФМБА после начала пандемии впервые решили испробовать РНК-интерференцию для беспрецедентной задачи — против вируса. В апреле 2021 года учёные опубликовали об этом статью. В ней сказано, что микробиологи получили и сравнили полтора десятка разных микро-РНК и выбрали из них самую "мощную" — она является идеальным ключом, который подходит к замку строго определённого участка ковидного генома. То есть он к нашему человеческому ДНК, например, не подходит и вообще ни во что больше не может встроиться, кроме как в означенную мишень. И в качестве мишени, как заверили в ФМБА, выбрали самый консервативный участок РНК-"короны", он мутациям не подвержен (или почти не подвержен). Мутации — главный враг: если замок видоизменится, ключ не будет подходить.
В том виде, в каком эта микро-РНК есть изначально, она долго не живёт — через минут 15 распадается. Поэтому её модифицировали и ещё усилили специальным белковым соединением, чтобы она легче проникала в клетку, оккупированную вирусом. Вот такое и получилось лекарство. Его назвали "МИР-19". "МИР" — это "малая интерферирующая РНК", а 19 — это от названия болезни CoViD-19. Выпускать препарат собираются в виде спрея в нос либо жидкости для ингаляций, то есть его нужно вдыхать. Как рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова, назначать его предлагается в первые две недели инфекции два раза в день, каждая ингаляция — 20 минут. Сейчас идут клинические исследования препарата. Завершается вторая фаза.
Первая фаза прошла отлично, препарат показал безопасность, и вторая фаза тоже идёт с хорошей эффективностью и с хорошим профилем безопасности. Вторая фаза — это отработка эффективной дозы. Уже отчёт готов. Готовится регистрация. Потом начнётся третья. Это будут расширенные клинические испытания на большой группе контингента, как положено
В вышеупомянутой научной статье описаны результаты исследования препарата на животных, а именно — на хомяках. Их заразили коронавирусом и через час после этого начали лечить. Грызунам сделали несколько сеансов ингаляций, дозу каждый раз увеличивали. По опубликованным данным, препарат работал, и чем выше была доза, тем он был эффективнее. Кроме того, его действие отдельно проверили на заражённых клетках, и оказалось, что лекарство уменьшало в них концентрацию вируса в 10 тысяч раз.