Взлом ковидных генов: Как российское лекарство разрушает РНК коронавируса Отечественные специалисты испытывают препарат, который обезвреживает SARS-Cov-2 c помощью генетического механизма. 4 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Примерно так выглядит коронавирусная частица, так сказать, "в разрезе". То есть под покрытой цепкими шипами оболочкой находится очень длинная молекула РНК — геном. Когда частица попадает внутрь клетки-жертвы, эта молекула выходит из своей "упаковки" и начинает командовать парадом: клетка послушно выполняет её приказы и производит запчасти для будущих копий ковидной частицы.

Фото © Shutterstock

Вообще, у вирусов чрезвычайно длинные РНК. В случае SARS-Cov-2 это 30 тысяч звеньев — нуклеотидов. Генетики внимательно рассматривают эту цепь и размышляют, как бы её разорвать.

Способ сделать это ещё в конце 90-х годов нашли американские учёные Эндрю Файер и Крейг Мелло. Они открыли очень интересный феномен — РНК-интерференцию. Его суть в том, чтобы взять очень маленькие, короткие молекулы РНК (пара десятков нуклеотидов) и отправить их к какому-то определённому участку большого генома. Эти микро-РНК присоединяются к длинной цепи и вносят таким образом полный беспорядок: инструкция по производству репликантов становится неточной, конвейер по производству какого-то нужного белка останавливается, потому что перестаёт понимать, чего от него хотят. А нет нужной запчасти — нет изделия.

В мире уже создали несколько лекарств на основе этого принципа, но они в основном направлены на борьбу с какими-то наследственными нарушениями. В российском Институте иммунологии ФМБА после начала пандемии впервые решили испробовать РНК-интерференцию для беспрецедентной задачи — против вируса. В апреле 2021 года учёные опубликовали об этом статью. В ней сказано, что микробиологи получили и сравнили полтора десятка разных микро-РНК и выбрали из них самую "мощную" — она является идеальным ключом, который подходит к замку строго определённого участка ковидного генома. То есть он к нашему человеческому ДНК, например, не подходит и вообще ни во что больше не может встроиться, кроме как в означенную мишень. И в качестве мишени, как заверили в ФМБА, выбрали самый консервативный участок РНК-"короны", он мутациям не подвержен (или почти не подвержен). Мутации — главный враг: если замок видоизменится, ключ не будет подходить.

В том виде, в каком эта микро-РНК есть изначально, она долго не живёт — через минут 15 распадается. Поэтому её модифицировали и ещё усилили специальным белковым соединением, чтобы она легче проникала в клетку, оккупированную вирусом. Вот такое и получилось лекарство. Его назвали "МИР-19". "МИР" — это "малая интерферирующая РНК", а 19 — это от названия болезни CoViD-19. Выпускать препарат собираются в виде спрея в нос либо жидкости для ингаляций, то есть его нужно вдыхать. Как рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова, назначать его предлагается в первые две недели инфекции два раза в день, каждая ингаляция — 20 минут. Сейчас идут клинические исследования препарата. Завершается вторая фаза.

Первая фаза прошла отлично, препарат показал безопасность, и вторая фаза тоже идёт с хорошей эффективностью и с хорошим профилем безопасности. Вторая фаза — это отработка эффективной дозы. Уже отчёт готов. Готовится регистрация. Потом начнётся третья. Это будут расширенные клинические испытания на большой группе контингента, как положено Наталья Ильина Главный врач Государственного научного центра "Институт иммунологии ФМБА России"

В вышеупомянутой научной статье описаны результаты исследования препарата на животных, а именно — на хомяках. Их заразили коронавирусом и через час после этого начали лечить. Грызунам сделали несколько сеансов ингаляций, дозу каждый раз увеличивали. По опубликованным данным, препарат работал, и чем выше была доза, тем он был эффективнее. Кроме того, его действие отдельно проверили на заражённых клетках, и оказалось, что лекарство уменьшало в них концентрацию вируса в 10 тысяч раз.

Авторы Адель Романенкова