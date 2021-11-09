Минюст Грузии: Саакашвили физически и словесно оскорбил сотрудников тюремной больницы

Бывший президент Михаил Саакашвили после перевода в тюремную больницу из-за голодовки физически и словесно оскорбил сотрудников медучреждения. Об этом заявил министр юстиции страны Рати Брегадзе.

"Когда Михаил Саакашвили был доставлен в учреждение №18, он, к сожалению, нанес как физическое, так и словесное оскорбление нашим сотрудникам", — сказал Брегадзе в эфире телеканала Imedi.