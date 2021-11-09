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Минюст Грузии: Саакашвили физически и словесно оскорбил сотрудников тюремной больницы

Также власти страны заявили, что бывший президент повредил дорогостоящее медицинское оборудование.

8 ноября, 22:40

Фото © ТАСС / Zuma

Бывший президент Михаил Саакашвили после перевода в тюремную больницу из-за голодовки физически и словесно оскорбил сотрудников медучреждения. Об этом заявил министр юстиции страны Рати Брегадзе.

"Когда Михаил Саакашвили был доставлен в учреждение №18, он, к сожалению, нанес как физическое, так и словесное оскорбление нашим сотрудникам", — сказал Брегадзе в эфире телеканала Imedi.

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Также утверждается, что экс-президент повредил дорогостоящее медицинское оборудование. Министр добавил, что генеральная инспекция Минюста изучит этот инцидент, после чего будет принято решение.

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Ранее Минюст Грузии подтвердил экстренную госпитализацию Саакашвили в тюремную больницу в районе Глдани на окраине Тбилиси. По данным местных СМИ, политика вывезли из тюрьмы на вертолёте.

Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Позднее специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии распространила видео с камер наблюдения, на котором бывший президент принимает пищу. Позже адвокат Саакашвили объяснил скандальные кадры.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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