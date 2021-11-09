Россия возобновляет авиасообщение с девятью странами

С 9 ноября Россия возобновила ранее приостановленное из-за коронавируса авиасообщение с девятью странами — Нидерландами, Норвегией, Швецией, Словенией, Ираном, Оманом, Тунисом, Таиландом и Багамскими островами.

Авиасообщение с Нидерландами осуществляется по маршрутам Москва — Амстердам (семь рейсов в неделю), Москва — Эйндховен (два рейса в неделю), Санкт-Петербург — Амстердам, Жуковский — Амстердам, Екатеринбург — Амстердам, Сочи — Амстердам и Калининград — Амстердам (по два рейса в неделю).

С Норвегией авиасообщение восстановилось по направлениям Санкт-Петербург — Осло и Санкт-Петербург — Берген (по два рейса в неделю), со Швецией — по маршрутам Санкт-Петербург — Стокгольм и Санкт-Петербург — Гётеборг (по два рейса в неделю), со Словенией — Москва — Любляна (три рейса в неделю), с Ираном — по маршрутам Москва — Тегеран (три рейса в неделю) и Сочи — Тегеран (один рейс в неделю), с Оманом — по маршруту Москва — Маскат (два рейса в неделю), с Тунисом — по маршрутам — Москва — Монастир (семь рейсов в неделю), Санкт-Петербург — Монастир (два рейса в неделю). Кроме того, в эту североафриканскую страну можно улететь из аэропортов РФ, из которых возобновились международные полёты (два рейса в неделю на каждом маршруте).

Авиасообщение с Таиландом осуществляется по направлениям Москва — Бангкок и Москва — Пхукет (по два рейса в неделю), а с Багамами — по маршруту Москва — Нассау (два рейса в неделю).

Помимо этого с 9 ноября РФ сняла ограничения на полёты в Финляндию, Швейцарию, Австрию, ОАЭ. Также увеличено число рейсов в Болгарию, Венгрию, Албанию, Германию, Испанию, Грецию, Италию, Францию, Северную Македонию, Венесуэлу, на Мальту и на Мальдивские острова.