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Тела аспиранта биофака МГУ и студентки найдены в квартире на севере Москвы

Предварительно, речь идёт о суициде. Накануне в полицию обратился отец молодого человека и рассказал, что получил от сына сообщение, в котором тот заявил о планах покончить с жизнью.

8 ноября, 21:35

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

В квартире на Большой Академической улице в Москве найдены тела аспиранта биологического факультета МГУ и девушки. Предварительно, речь идёт о суициде. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"В квартире дома на Большой Академической на кровати были обнаружены два трупа: молодого человека 1998 года рождения, уроженца Казани, и девушки 2001 года рождения, уроженки Омска", — отметил источник.

По его словам, накануне в полицию обратился отец молодого человека и рассказал, что получил от сына сообщение, в котором тот заявил о планах покончить с жизнью. Источник добавил, что аспирант биофака на жизнь зарабатывал преподаванием.

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МК уточняет, что девушка была студенткой одного из столичных медуниверситетов.

Ранее сообщалось, что россиянин нашёл в квартире соседа под ванной отрубленную женскую руку. Предварительная судмедэкспертиза показала, что конечность отрезана около двух месяцев назад.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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