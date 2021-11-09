Пять министров, которых погубил коронавирус
Коварная болезнь не щадит никого, а власть, возможности и общественный статус для коронавируса не преграда.
Сергей Шматко
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
8 ноября от коронавируса умер бывший министр энергетики РФ Сергей Шматко. Ему было 55 лет, и последние дни он провёл в одной из московских больниц. Шматко занимал пост главы Минэнерго в течение четырёх лет — с 2008 по 2012 год. Затем он стал спецпредставителем президента Российской Федерации Владимира Путина по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики. Это печальный повод напомнить, что коварная болезнь не щадит никого, несмотря на общественный статус.
Вадим Морозов
Фото © ТАСС / Колбасов Александр
В начале ноября последствий коронавируса не выдержал организм 67-летнего Вадима Морозова, сообщал ТАСС. Из простого слесаря Вадим Николаевич дорос да последнего в истории РФ министра путей сообщения. Он занимал эту должность с октября 2003 по февраль 2004 года. Морозов был известной фигурой в железнодорожной области, ведь всю жизнь он проработал на Октябрьской железной дороге. Затем он стал первым вице-президентом ОАО "РЖД". Железнодорожники помнят его как бодрого и очень активного руководителя, который умел говорить с ними на одном языке и всегда оказывался в нужное время в нужном месте.
Андрей Шаповальянц
Фото © ТАСС / Сенцов Александр
Шестой бывший министр экономики РФ Андрей Шаповальянц в середине октября умер от коронавируса в той же больнице, что и Сергей Шматко. Ему было 69 лет. После Минэкономики он стал председателем совета директоров КамАЗа, а позже возглавил УК "Мурманский транспортный узел".
Владимир Лопухин
Фото © ТАСС / Карпов Сергей
68-летний Владимир Лопухин вошёл в историю России как первый министр энергетики. Сына директора Информационно-вычислительного центра КГБ и преподавательницы МЭИ ждало успешное будущее на министерском посту. Своё кресло он передал Виктору Черномырдину и ушёл в бизнес. В мае 2020 года он умер от коронавируса, выяснилось, что у экс-министра был диабет. В его смерти вдова Лопухина обвинила врачей. "Почему моего мужа отключили от кислорода и выписали в таком состоянии? Возможно, если бы его не выписали, он остался бы жить", — заявила она в прокуратуре.
Евгений Марчук
Фото © ТАСС / Булдаков Олег
80-летний Евгений Марчук был министром обороны, главой Службы безопасности и премьер-министром Украины. Он же представлял родную страну в Трёхсторонней контактной группе, пытавшейся урегулировать конфликт в Донбассе. В последние годы Евгений Марчук отстранился от политики, уделяя больше внимания своему здоровью. Долгое время он боролся с хроническим заболеванием, о котором особенно не распространялся. Но ослабленный организм не смог побороть коронавирус. Марчук умер в киевской больнице.
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