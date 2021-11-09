Пять министров, которых погубил коронавирус

Сергей Шматко

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

8 ноября от коронавируса умер бывший министр энергетики РФ Сергей Шматко. Ему было 55 лет, и последние дни он провёл в одной из московских больниц. Шматко занимал пост главы Минэнерго в течение четырёх лет — с 2008 по 2012 год. Затем он стал спецпредставителем президента Российской Федерации Владимира Путина по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики. Это печальный повод напомнить, что коварная болезнь не щадит никого, несмотря на общественный статус.

Вадим Морозов

Фото © ТАСС / Колбасов Александр

В начале ноября последствий коронавируса не выдержал организм 67-летнего Вадима Морозова, сообщал ТАСС. Из простого слесаря Вадим Николаевич дорос да последнего в истории РФ министра путей сообщения. Он занимал эту должность с октября 2003 по февраль 2004 года. Морозов был известной фигурой в железнодорожной области, ведь всю жизнь он проработал на Октябрьской железной дороге. Затем он стал первым вице-президентом ОАО "РЖД". Железнодорожники помнят его как бодрого и очень активного руководителя, который умел говорить с ними на одном языке и всегда оказывался в нужное время в нужном месте.

Андрей Шаповальянц

Фото © ТАСС / Сенцов Александр

Шестой бывший министр экономики РФ Андрей Шаповальянц в середине октября умер от коронавируса в той же больнице, что и Сергей Шматко. Ему было 69 лет. После Минэкономики он стал председателем совета директоров КамАЗа, а позже возглавил УК "Мурманский транспортный узел".

Владимир Лопухин

Фото © ТАСС / Карпов Сергей

68-летний Владимир Лопухин вошёл в историю России как первый министр энергетики. Сына директора Информационно-вычислительного центра КГБ и преподавательницы МЭИ ждало успешное будущее на министерском посту. Своё кресло он передал Виктору Черномырдину и ушёл в бизнес. В мае 2020 года он умер от коронавируса, выяснилось, что у экс-министра был диабет. В его смерти вдова Лопухина обвинила врачей. "Почему моего мужа отключили от кислорода и выписали в таком состоянии? Возможно, если бы его не выписали, он остался бы жить", — заявила она в прокуратуре.

Евгений Марчук

Фото © ТАСС / Булдаков Олег