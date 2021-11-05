Что случилось с Софией Ротару и почему поклонники её творчества готовятся к самому худшему

В Сети появилось видео, снятое кем-то из гостей большой вечеринки в Берлине, где София Ротару выступила для гостей. Певица пела вживую и выглядела вполне здоровой, но на кадрах видно, что у неё трясётся рука. Тремор ни о чём хорошем не говорит. Софии Михайловне 74 года, и для своих лет она выглядит прекрасно, но всё-таки возраст говорит о себе. Любимая исполнительница и раньше скрывала проблемы со здоровьем, отчего слухов и домыслов становилось всё больше. Мы постарались отделить зёрна от плевел, чтобы можно было руководствоваться здравым смыслом, а не эмоциями.

Видео © YouTube / София Ротару

Певица София Ротару, бесспорно, одна из самых успешных и ярких артисток советской и российской эстрады. Она смогла достичь невероятных высот при помощи своей эффектной внешности и запоминающегося таланта. Но мало кто понимает, чего ей это стоило, ведь болезнь, которая сопровождает звезду всю жизнь, делает пение просто невозможным.

София Ротару с сыном Русланом. Фото © Instagram / sofiarotaru.official

В 27 лет уже популярная на тот момент Ротару заболела туберкулёзом. Чтобы не прерывать карьеру, певица пила множество препаратов и проходила не один курс химиотерапии, пока спустя несколько лет болезнь не ушла в стадию ремиссии. После первой терапии Ротару почти год не могла петь — так сильно её подкосило лечение. Но такой серьёзный недуг не мог пройти бесследно: он ушёл, но оставил вместо себя астму и хронический бронхит.

София Ротару с невесткой Светланой. Фото © Instagram / sofiarotaru.official

Я впервые увидел Софию Ротару в середине 70-х. Она приехала к нам в Институт климатологии лечиться. К сожалению, хронический бронхит — неизлечимая болезнь. Не понимаю, как София Михайловна с таким горлом могла вообще петь! Её хронический бронхит наложился на симптомы астмы. Горло и бронхи были сильно воспалены, и если бы певица промедлила с лечением, то её горло и голос ничем уже нельзя было бы спасти… Профессор Владимир Навродский Первый лечащий врач Ротару

Постер фильма "Душа".

Именно поэтому артистка переехала в Крым: мягкий и влажный климат позволял ей дышать полной грудью. Тем не менее состояние Ротару сказалось и на карьере: она стала периодически петь под фонограмму, потому что лёгкие просто не справлялись с работой. Борьбой артистки вдохновился режиссёр Александр Стефанович. В 1981 году он снял фильм "Душа" про внутренние метания начинающей и талантливой певицы, которая постепенно теряет голос из-за болезни. На главную роль он пригласил саму Софию Ротару, и та согласилась.

Фото © Instagram / sofiarotaru.official

Артистка до сих пор пытается вылечить бронхит, но безуспешно. Организм уже сильно истощён болезнью и сумасшедшим графиком выступлений, гастролей и съёмок. Даже несколько инфарктов не смогли заставить её остановиться. А в 2018 году во время корпоратива у неё случился гипертонический криз. Он был настолько серьёзен, что певица стала терять память и забывать собственных помощников.

Ротару прекрасно понимала своё незавидное состояние, а потому стала отказываться от гастролей и концертов, даже очень больших и престижных. Долгие перелёты с пересадками она уже не могла выдержать, поэтому её выступления быстро сошли на нет. Певицу можно было увидеть только на частных вечеринках и корпоративах. После одного из таких мероприятий в Сети появилось фото певицы, которое испугало фанатов. На руках артистки появились узелки — будто от артрита или подагры.

Фото © Instagram / taini_zvezd

Это вызвало беспокойство у почитателей эстрады, ведь схожие симптомы были у Юлии Началовой. Видео с закрытой вечеринки в Берлине, на котором у народной артистки жутко трясутся руки, вызвали разговоры о том, что у Софии Михайловны может быть болезнь Паркинсона. Сама она и её представители от комментариев воздерживаются, чем только усугубляют ситуацию. Впрочем, врачи, изучившие это видео, рекомендуют не беспокоиться прежде времени. У тремора может быть масса причин, необязательно это неизлечимая болезнь.