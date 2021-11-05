Почему Гоген Солнцев боится, что его ребёнок родится больным
Полина уступила своим пагубным привычкам из-за скандала на свадьбе, и шоумен переживает, как на здоровье будущего малыша скажутся алкоголь и сигареты.
Фото © Instagram / solntcev © Super.ru
Только фанаты 40-летнего Гогена Солнцева порадовались, что кумир наконец-то нашёл любовь всей своей жизни, как все его счастливые моменты начали омрачаться. На свадьбе подруга бывшей 66-летней жены шоумена устроила скандал и плеснула кислотой в невесту, чем изрядно её испугала. Поэтому даже новость о беременности новоиспечённой супруги Гогена не принесла нужной радости — Полина не справилась с нервами и сорвалась на типичное успокоительное, очень вредное для здоровья, пишет "Стархит".
Полина беременна, у неё уже второй месяц. Я боюсь, что родится больной ребёнок. Из-за скандала на свадьбе она выкурила сигарету и пригубила алкоголя
Видео © Instagram / zvezdach_mag
К счастью, невеста не слишком пострадала из-за нападения — вещество попало только ей на подбородок. Гоген считает, что даже пластическая операция не потребуется. Зато его в тот вечер увели в наручниках, посчитав нарушителем спокойствия. Он уверен, что этот инцидент подстроила его бывшая супруга Екатерина Терешкович, и на её счёт у Гогена самые серьёзные планы. "Я бабку закрою, она уедет в психиатрическую больницу. Вы ещё увидите, так и будет! Она психически нездорова", — заявил он журналистам.
Фото © Instagram / solntcev и nora_chernova_photo
Сейчас сама Екатерина Терешкович находится в больнице, куда она попала, узнав о предательстве самых близких для неё людей. Впрочем, подсказки к такому развитию событий у неё были. Ещё в 2018 году 66-летняя супруга подозревала, что между Гогеном и Полиной отношения глубже, чем должны быть у родственников. В конфликтах дочь всегда принимала сторону отчима, а когда Екатерина попала в больницу, оба близких человека предпочли заниматься собой, а не навещать её в трудное время.
Фото © Instagram / solntcev
Гоген к ней не приходит, хотя Катя его зовёт и каждый день плачет. Но он совсем забыл про старушку. За ним теперь ухлёстывает дочь Кати Полина
Ухудшает ситуацию для Екатерины и тот факт, что против её беременности активно выступала мать Гогена Людмила Кравцова. "Кого может родить эта старуха? Больного и никому не нужного ребёнка. Куда бабке беременеть? Сыну надо бросить эту овцу, найти себе нормальную девушку и создать с ней полноценную семью. А Терешкович место в дурдоме, где она давно частый гость! Рожать в её возрасте — это смешно!" — возмущалась женщина. А вот против беременной Полины мать шоумена ничего не имеет против.
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