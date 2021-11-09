Профессор ГИТИСа предрёк скорый уход Кехмана с поста гендиректора МХАТа имени Горького
По словам Иосифа Райхельгауза, после Кехмана в театр придёт прежде всего режиссёр, а не административная единица.
Владимир Кехман. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Театральный режиссёр, профессор ГИТИСа Иосиф Райхельгауз прокомментировал заявление нового гендиректора МХАТа имени Горького Владимира Кехмана о "жесточайших" сокращениях нетворческих сотрудников.
"Я думаю, что Кехман очень ненадолго задержится в театре. Все, кто звал его туда, своё получат. С Бояковым боролись — на Кехмана напоролись", — сказал Райхельгауз в эфире радио "Комсомольская правда".
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По его словам, после Кехмана в театр придёт прежде всего режиссёр, а не административная единица. Говоря о бывшем художественном руководителе МХАТа Эдуарде Боякове, Райхельгауз отметил, что знает его мало. Тем не менее, добавил профессор ГИТИСа, за три года худрук сделал из места, которое было застоем, никого не интересовало и не учитывалось критиками, место, куда начали ходить, о котором начали спорить и писать. "Кому-то это не подошло", — подчеркнул Райхельгауз, назвав произошедшее банальной и некрасивой историей.
"То, как он (Кехман. — Прим. Лайфа) сорвал портрет своего предшественника, это гадость и пошлость", — подытожил режиссёр.
Напомним, ранее во МХАТе имени Горького разгорелся скандал вокруг отмены спектакля "Чудесный грузин" про Иосифа Сталина с участием звезды шоу-бизнеса Ольги Бузовой. Это произошло после назначения на пост гендиректора МХАТа Владимира Кехмана. Театр объяснил отмену представлений низкой продажей билетов. Однако Бузова не поверила. А затем пожаловалась, что театр не выплатил ей полмиллиона рублей за роль. Кехман же заявил, что МХАТ не должен Бузовой "ни копейки".
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