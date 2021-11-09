Профессор ГИТИСа предрёк скорый уход Кехмана с поста гендиректора МХАТа имени Горького

"Я думаю, что Кехман очень ненадолго задержится в театре. Все, кто звал его туда, своё получат. С Бояковым боролись — на Кехмана напоролись", — сказал Райхельгауз в эфире радио "Комсомольская правда" .

По его словам, после Кехмана в театр придёт прежде всего режиссёр, а не административная единица. Говоря о бывшем художественном руководителе МХАТа Эдуарде Боякове, Райхельгауз отметил, что знает его мало. Тем не менее, добавил профессор ГИТИСа, за три года худрук сделал из места, которое было застоем, никого не интересовало и не учитывалось критиками, место, куда начали ходить, о котором начали спорить и писать. "Кому-то это не подошло", — подчеркнул Райхельгауз, назвав произошедшее банальной и некрасивой историей.