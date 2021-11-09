ФБР считает, что обвиняемый в кибератаках россиянин находится в Барнауле
В США полагают, что Евгений Полянин является участником хакерской группировки REvil.
Евгений Полянин. Фото © ФБР
Гражданин России Евгений Полянин, которому ранее власти США предъявили обвинение в кибератаках, вероятно, находится в Барнауле. Это следует из базы данных розыска Федерального бюро расследований (ФБР).
"Полянин, как мы считаем, находится в России, вероятно в Барнауле", — говорится в ориентировке ФБР.
Напомним, ранее США предъявили Евгению Полянину обвинение в кибератаках. По словам американских властей, мужчина похитил у своих жертв 13 миллионов долларов. Утверждается, что он участник хакерской группировки REvil (другое название — Sodinokibi), которая якобы организовала по всему миру кибератаки на 175 тысяч компьютеров. При этом сам гражданин РФ, полагают американские власти, причастен к трём тысячам кибератак. За сведения об организаторах REvil США предлагают вознаграждение до десяти миллионов долларов.
Также Вашингтон предъявил обвинение ещё одному предполагаемому члену хакерской группировки — украинцу Ярославу Васинскому. Соединённые Штаты просят о его экстрадиции из Польши, где тот был арестован. Как сообщается на сайте американского Минфина, против обоих мужчин введены санкции.
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