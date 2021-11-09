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ФБР считает, что обвиняемый в кибератаках россиянин находится в Барнауле

В США полагают, что Евгений Полянин является участником хакерской группировки REvil.

8 ноября, 21:00

Евгений Полянин. Фото © ФБР

Гражданин России Евгений Полянин, которому ранее власти США предъявили обвинение в кибератаках, вероятно, находится в Барнауле. Это следует из базы данных розыска Федерального бюро расследований (ФБР).

"Полянин, как мы считаем, находится в России, вероятно в Барнауле", — говорится в ориентировке ФБР.

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Напомним, ранее США предъявили Евгению Полянину обвинение в кибератаках. По словам американских властей, мужчина похитил у своих жертв 13 миллионов долларов. Утверждается, что он участник хакерской группировки REvil (другое название — Sodinokibi), которая якобы организовала по всему миру кибератаки на 175 тысяч компьютеров. При этом сам гражданин РФ, полагают американские власти, причастен к трём тысячам кибератак. За сведения об организаторах REvil США предлагают вознаграждение до десяти миллионов долларов.

Также Вашингтон предъявил обвинение ещё одному предполагаемому члену хакерской группировки — украинцу Ярославу Васинскому. Соединённые Штаты просят о его экстрадиции из Польши, где тот был арестован. Как сообщается на сайте американского Минфина, против обоих мужчин введены санкции.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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