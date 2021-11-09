ФБР считает, что обвиняемый в кибератаках россиянин находится в Барнауле

Напомним, ранее США предъявили Евгению Полянину обвинение в кибератаках. По словам американских властей, мужчина похитил у своих жертв 13 миллионов долларов. Утверждается, что он участник хакерской группировки REvil (другое название — Sodinokibi), которая якобы организовала по всему миру кибератаки на 175 тысяч компьютеров. При этом сам гражданин РФ, полагают американские власти, причастен к трём тысячам кибератак. За сведения об организаторах REvil США предлагают вознаграждение до десяти миллионов долларов.