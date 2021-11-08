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Власти Украины придумали очередной новый способ вернуть Донбасс

Также в Киеве анонсировали подключение к переговорам нового министра "по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий" Ирины Верещук.

8 ноября, 20:39
<p>Село Коминтерново, ДНР. Фото © ТАСС / Валентин Спринчак</p>

Село Коминтерново, ДНР. Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

Власти Украины настаивают на создании новой подгруппы в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию военного конфликта в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Незалежной Сергей Никифоров.

"Необходимо создать новую подгруппу, которая будет работать над возвращением Украине контроля за государственной границей в Донбассе. Если российская сторона признаёт Минские соглашения, то должна согласиться с тем, чтобы на уровне Трёхсторонней контактной группы реализовать пункты Минска, — сказал Никифоров в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале офиса президента.

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Пресс-секретарь Зеленского добавил, что к работе Трёхсторонней контактной группы по Донбассу присоединится новый вице-премьер и министр "по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий" Ирина Верещук, сменившая на этом посту Алексея Резникова, которого назначили министром обороны Украины.

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А ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович похвастался силовым сценарием захвата Донбасса.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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