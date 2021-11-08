Иммунолог назвал оптимальный срок действия QR-кода о вакцинации

Иммунолог Николай Крючков объяснил, как долго должен действовать QR-код, выдаваемый после вакцинации от коронавируса. В эфире радио "Комсомольская правда" эксперт напомнил, что по рекомендациям в России и Европе срок действия вакцины составляет около полугода. В США чуть дольше, в Израиле — чуть меньше.

По словам Крючкова, шесть месяцев — это примерно то время, которое необходимо после первичной вакцинации для получения последующей дозы препарата. При этом специалист обратил внимание, что в настоящее время практика выдачи QR-кодов в РФ отличается от международных рекомендаций, сертификат действует год. Иммунолог полагает, что возможно сокращение срока до полугода, о чём ранее призывали в Минздраве, — не совсем верно.

"Всё-таки немного продлить этот уменьшенный срок с 6 до 7–7,5 месяцев. Нужно дать людям какое-то время на то, чтобы пройти ревакцинацию, поскольку повторная прививка возможна не ранее, чем через полгода", — пояснил Крючков.