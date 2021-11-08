Иммунолог назвал оптимальный срок действия QR-кода о вакцинации
Специалист обратил внимание, что в настоящее время практика выдачи QR-кодов в РФ отличается от международных рекомендаций.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Иммунолог Николай Крючков объяснил, как долго должен действовать QR-код, выдаваемый после вакцинации от коронавируса. В эфире радио "Комсомольская правда" эксперт напомнил, что по рекомендациям в России и Европе срок действия вакцины составляет около полугода. В США чуть дольше, в Израиле — чуть меньше.
По словам Крючкова, шесть месяцев — это примерно то время, которое необходимо после первичной вакцинации для получения последующей дозы препарата. При этом специалист обратил внимание, что в настоящее время практика выдачи QR-кодов в РФ отличается от международных рекомендаций, сертификат действует год. Иммунолог полагает, что возможно сокращение срока до полугода, о чём ранее призывали в Минздраве, — не совсем верно.
"Всё-таки немного продлить этот уменьшенный срок с 6 до 7–7,5 месяцев. Нужно дать людям какое-то время на то, чтобы пройти ревакцинацию, поскольку повторная прививка возможна не ранее, чем через полгода", — пояснил Крючков.
Эксперт отметил, что ревакцинация возможна не только одной прививкой "Спутника Лайт", но и двумя "Спутником V" и "Ковиваком", на что может уйти больше времени.
Напомним, 8 ноября вступил в силу приказ Минздрава РФ, устанавливающий новую форму сертификата о вакцинации от ковида. После этого на "Госуслугах" вдвое сократился срок действия старых QR-кодов. Граждане массово жаловались, что выданные на год сертификаты теперь аннулированы. В Минцифры РФ объяснили это техническими работами на портале госуслуг и заверили, что срок действия документов остаётся прежним — один год.
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