Пограничники Белоруссии не увидели причин для закрытия польского КПП из-за мигрантов
В Минске отметили, что готовы обеспечить оформление в штатном режиме, когда работа пункта возобновится.
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Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что не видит причин для закрытия международного наземного пункта пропуска Кузница Белостокская на белорусско-польской границе. Ранее Пограничная служба Польши объявила, что 9 ноября в 09:00 его закроют из-за сложной ситуации с мигрантами.
"Объективных причин для принятия такого решения белорусская сторона не видит", — говорится в сообщении погранкомитета в "Телеграме".
В Минске добавили, что готовы обеспечить оформление в штатном режиме, когда работа польского пункта возобновится. Также там отметили, что ближайший пункт пропуска на границе — Берестовица (сопредельный польский — Бобровники).
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направились сотни мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит более 12 тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются, хотя против них применили слезоточивый газ. Также у лагеря мигрантов была слышна стрельба. В Минске заявили, что доносятся выстрелы со стороны соседней республики. В Варшаве отметили, что на границе находится три-четыре тысячи мигрантов.
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