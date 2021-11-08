Пограничники Белоруссии не увидели причин для закрытия польского КПП из-за мигрантов

Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что не видит причин для закрытия международного наземного пункта пропуска Кузница Белостокская на белорусско-польской границе. Ранее Пограничная служба Польши объявила, что 9 ноября в 09:00 его закроют из-за сложной ситуации с мигрантами.

"Объективных причин для принятия такого решения белорусская сторона не видит", — говорится в сообщении погранкомитета в "Телеграме".