США предъявили россиянину обвинение в кибератаках с целью вымогательства

США предъявили гражданину России Евгению Полянину обвинение в кибератаках. Об этом сообщил министр юстиции и генеральный прокурор Соединённых Штатов Меррик Гарланд.

"Кибератаки Полянина с целью вымогательства повлияли на множество компаний и организаций в США… Полянин в общей сложности смог получить 13 миллионов долларов со своих жертв", — сказал глава американского Минюста на пресс-конференции.

Гарланд добавил, что 6,1 миллиона из этой суммы у россиянина конфисковали. Тем временем Федеральное бюро расследований (ФБР) заявило, что Полянин в настоящее время находится в Барнауле. Ведомство распространило ориентировку на мужчину.

Евгений Полянин. Фото © ФБР

Вашингтон считает, что Полянин является участником хакерской группировки REvil (другое название — Sodinokibi), которая якобы организовала по всему миру кибератаки на 175 тысяч компьютеров. При этом сам гражданин РФ, полагают американские власти, причастен к трём тысячам кибератак. За сведения об организаторах REvil США предлагают вознаграждение до десяти миллионов долларов. Ранее Вашингтон предъявил обвинение ещё одному предполагаемому члену хакерской группировки — украинцу Ярославу Васинскому. Соединённые Штаты просят о его экстрадиции из Польши, где тот был арестован. Как сообщается на сайте американского Минфина, против обоих мужчин введены санкции.