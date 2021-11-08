Пресс-секретарь Зеленского ответил на слова Лаврова о показушном "нормандском саммите"

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров назвал переговоры "нормандской четвёрки" единственным шансом прекратить конфликт в Донбассе и возложил вину за "торможение" формата на Россию. Видеообращение опубликовано в телеграм-канале офиса лидера Незалежной.

"Мои слова сегодня подтвердил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Российская сторона остаётся единственной ответственной за задержку в "нормандском формате". Если же российская сторона настаивает, что итог должен быть известен до начала переговоров, это ставит под вопрос сам переговорный процесс", — заявил Никифоров.

Пресс-секретарь украинского президента отметил, что сам формат не вызывает никаких вопросов и сомнений. А Украина, Франция и Германия, по словам Никифорова, готовы к новому "нормандскому саммиту" в ближайшее время — как на уровне министров, так и на уровне глав государств.