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Пресс-секретарь Зеленского ответил на слова Лаврова о показушном "нормандском саммите"

Глава МИД РФ высказался против встречи ради протокольных договорённостей с позированием перед камерами вместо содержательных переговоров.

8 ноября, 19:18
<p>Фото ©<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров назвал переговоры "нормандской четвёрки" единственным шансом прекратить конфликт в Донбассе и возложил вину за "торможение" формата на Россию. Видеообращение опубликовано в телеграм-канале офиса лидера Незалежной.

"Мои слова сегодня подтвердил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Российская сторона остаётся единственной ответственной за задержку в "нормандском формате". Если же российская сторона настаивает, что итог должен быть известен до начала переговоров, это ставит под вопрос сам переговорный процесс", — заявил Никифоров.

Пресс-секретарь украинского президента отметил, что сам формат не вызывает никаких вопросов и сомнений. А Украина, Франция и Германия, по словам Никифорова, готовы к новому "нормандскому саммиту" в ближайшее время — как на уровне министров, так и на уровне глав государств.

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Напомним, что ранее глава МИД России Сергей Лавров высказался против "показушных" встреч в "нормандском формате". По словам министра, для российской стороны важна содержательная сторона дела, а не протокольные договорённости с позированием перед телекамерами.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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