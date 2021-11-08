Белоруссия неожиданно отказалась поставлять электроэнергию Украине
Днём ранее в Киеве собирались в разы увеличить объёмы импорта из соседней страны.
Фото © ТАСС / Храмовник Роман
"Белэнерго" уведомило Украину, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Незалежной на основе ранее заключённых рамочных контрактов осуществляться не будут. Соответствующее письмо гендиректора компании Павла Дрозда разместила эксперт по вопросам энергетики Ольга Кошарная на своей странице в "Фейсбуке".
Фото © Facebook / Ольга Кошарна
"Белэнерго" сообщает, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключённых рамочных контрактов не будут осуществляться. Заключение новых рамочных контрактов также не планируется", — говорится в тексте письма, датированного 8 ноября 2021 года.
В документе отмечается, что компания благодарит украинских партнёров "за сотрудничество и заинтересованность в приобретении белорусской электрической энергии".
Напомним, что 6 ноября Белоруссия возобновила экспорт электроэнергии на Украину. Согласно договорённостям, поставки должны были осуществляться в течение ноября. Их график сформирован Минском. При этом на Украине 8 ноября сообщили, что собираются импортировать из Белоруссии почти в 27 раз больше электроэнергии, чем было ранее.
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