Белоруссия неожиданно отказалась поставлять электроэнергию Украине

"Белэнерго" уведомило Украину, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Незалежной на основе ранее заключённых рамочных контрактов осуществляться не будут. Соответствующее письмо гендиректора компании Павла Дрозда разместила эксперт по вопросам энергетики Ольга Кошарная на своей странице в "Фейсбуке".

Фото © Facebook / Ольга Кошарна

"Белэнерго" сообщает, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключённых рамочных контрактов не будут осуществляться. Заключение новых рамочных контрактов также не планируется", — говорится в тексте письма, датированного 8 ноября 2021 года.

В документе отмечается, что компания благодарит украинских партнёров "за сотрудничество и заинтересованность в приобретении белорусской электрической энергии".