Масштабный сбой произошёл в работе Twitter

Пользователи "Твиттера" из разных стран, в том числе из РФ, жалуются на неполадки в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов в режиме онлайн.

Сведения о проблемах в работе соцсети начали поступать около 21:00 по московскому времени. О неполадках сообщают в основном пользователи из США и Великобритании, а также из Франции, Канады, Германии, Ирландии, Нидерландов, Испании, Польши, Италии и других стран. Некоторые сбои наблюдаются и в России. Большая часть пользователей жалуется на работу веб-сайта, неполадки наблюдаются также в работе приложения, соединении с сервером и при авторизации. Есть проблемы и с другими функциями соцсети.