Звезда фильма "В бой идут одни старики" уволилась из вуза на фоне секс-скандала

Украинский режиссёр Владимир Талашко написал заявление об уходе из Киевского национального университета театра, кино и телевидения в связи с многочисленными жалобами студенток на секс-домогательства. Об этом сообщила актриса Виктория Муштей.

"Битва выиграна благодаря каждой девушке, которая осмелилась написать заявление в университет и министерство. Все потоки грязи и трудности стоили того, чтобы новые студентки и абитуриентки не подвергались насилию. А также чтобы это было примером другим педагогам, злоупотребляющим своей властью", — передаёт высказывание актрисы УНИАН.

По словам девушек, обвинивших режиссёра в домогательствах, он приглашал их домой под предлогом помощи в обучении или устройстве в вуз, фотографировал их обнажёнными и целовал. Муштей утверждает, что группа, которая занимается расследованием в вузе, специально тянет время. Ещё 30 августа она сообщила, что у неё есть контакты девушек, которых домогался Талашко, но ей так никто и не ответил. При этом сам Талашко отрицает все обвинения в свой адрес.