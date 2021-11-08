Сирийская ПВО отражает ракетную атаку Израиля в двух провинциях страны

Системы противовоздушной обороны Сирии отражают воздушную атаку со стороны Израиля сразу в двух провинциях. Об этом сообщает сирийское государственное агентство (САНА).

"Наша ПВО отражает вражескую атаку в небе над провинцией Хомс", — говорится в сообщении.

Сирийское государственное агентство телерадиовещания уточнило, что Израиль также нанёс удары по объектам в провинции Тартус. В свою очередь армия САР уже заявила, что в результате атаки израильских ВВС ранения получили двое военнослужащих. По данным ливанских СМИ, звуки взрывов слышны в ливанских поселениях района Аккар, расположенных недалеко от границы с Сирией.