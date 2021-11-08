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Сирийская ПВО отражает ракетную атаку Израиля в двух провинциях страны

По данным Дамаска, в результате авиаударов ранения получили двое военнослужащих.

8 ноября, 18:28
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Системы противовоздушной обороны Сирии отражают воздушную атаку со стороны Израиля сразу в двух провинциях. Об этом сообщает сирийское государственное агентство (САНА).

"Наша ПВО отражает вражескую атаку в небе над провинцией Хомс", — говорится в сообщении.

Сирийские системы ПВО сбили две ракеты, выпущенные Израилем

Сирийские системы ПВО сбили две ракеты, выпущенные Израилем

Сирийское государственное агентство телерадиовещания уточнило, что Израиль также нанёс удары по объектам в провинции Тартус. В свою очередь армия САР уже заявила, что в результате атаки израильских ВВС ранения получили двое военнослужащих. По данным ливанских СМИ, звуки взрывов слышны в ливанских поселениях района Аккар, расположенных недалеко от границы с Сирией.

ПВО Сирии отражает ракетную атаку в окрестностях Дамаска

ПВО Сирии отражает ракетную атаку в окрестностях Дамаска

Ранее Лайф сообщал, что ракетный удар был нанесён по военной базе США в Сирии. Целью атаки стали казармы и хозяйственные постройки.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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