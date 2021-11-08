Минюст объявил "Российскую ЛГБТ-сеть" и адвоката Ивана Павлова иноагентами

Минюст РФ расширил реестр СМИ-иноагентов, включив в него в том числе движение "Российская ЛГБТ-сеть"* и адвоката Ивана Павлова*, который защищал в суде обвиняемого в госизмене экс-советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

"Во исполнение требований действующего законодательства в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включено Межрегиональное общественное движение "Российская ЛГБТ-сеть", — говорится в сообщении Минюста.

Кроме того, в реестр иностранных агентов включены четыре юриста из ликвидированной организации Ивана Павлова "Команда 29": Ветошкина Валерия Валерьевна*, Заговора Максим Александрович*, Оленичев Максим Владимирович*, Скворцова Елена Сергеевна*. Адвокатская контора прекратила существование в июле этого года.

Ранее Минюст внёс Bellingcat*, MNews* и девять человек в реестр СМИ-иноагентов. Теперь, согласно требованиям законодательства, они должны будут маркировать свои сообщения соответствующим образом.