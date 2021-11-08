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Минюст объявил "Российскую ЛГБТ-сеть" и адвоката Ивана Павлова иноагентами

Также в список попало четыре юриста из прекратившей деятельность "Команды 29".

8 ноября, 18:07
<p>Фото © ТАСС / Евгений Разумный</p>

Фото © ТАСС / Евгений Разумный

Минюст РФ расширил реестр СМИ-иноагентов, включив в него в том числе движение "Российская ЛГБТ-сеть"* и адвоката Ивана Павлова*, который защищал в суде обвиняемого в госизмене экс-советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

"Во исполнение требований действующего законодательства в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включено Межрегиональное общественное движение "Российская ЛГБТ-сеть", — говорится в сообщении Минюста.

Кроме того, в реестр иностранных агентов включены четыре юриста из ликвидированной организации Ивана Павлова "Команда 29": Ветошкина Валерия Валерьевна*, Заговора Максим Александрович*, Оленичев Максим Владимирович*, Скворцова Елена Сергеевна*. Адвокатская контора прекратила существование в июле этого года.

Адвокат Ивана Сафронова объявлен в розыск за разглашение данных следствия

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Ранее Минюст внёс Bellingcat*, MNews* и девять человек в реестр СМИ-иноагентов. Теперь, согласно требованиям законодательства, они должны будут маркировать свои сообщения соответствующим образом.

* Организации внесены в реестр СМИ-иноагентов.

* Указанные лица включены в список иностранных агентов.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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