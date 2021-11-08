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Гинцбурга наградили орденом Александра Невского

Учёный удостоен его за многолетнюю добросовестную работу.

8 ноября, 17:37
<p>Александр Гинцбург. Фото © Kremlin</p>

Александр Гинцбург. Фото © Kremlin

Директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург награждён орденом Александра Невского за заслуги в области здравоохранения. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации.

"За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Гинцбурга Александра Леонидовича", — сказано в документе.

Гинцбург назвал достаточный уровень антител для защиты от дельта-штамма ковида

Гинцбург назвал достаточный уровень антител для защиты от дельта-штамма ковида

Александр Гинцбург — один из ведущих российских специалистов в области молекулярной биологии и генетики патогенных организмов. Он руководил разработкой противовирусного препарата "Циклоферон", а также вакцин от лихорадки Эбола и новой коронавирусной инфекции "Спутник V". Ранее учёному присудили госпремию по науке за создание препарата от ковида.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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