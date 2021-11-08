Роддом во Владимире проверят после шокирующей истории о забытой в теле пациентки иглы

Во Владимирской области прокуратура инициировала проверку по информации в СМИ о ненадлежащем оказании медицинской помощи роженице. По словам 19-летней пациентки, медики якобы забыли иглу в её теле, из-за чего ей со временем стало плохо.

"В конце октября 2021 года в одно из медицинских учреждений г. Владимира поступила 19-летняя девушка, планово родившая там ребёнка, у которой впоследствии начались осложнения со здоровьем. Организованы проверочные мероприятия, выясняются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются медицинский персонал, сама роженица", — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным местного издания ProGorod33, юная мать обратилась к врачам, когда у неё началось воспаление. В процессе осмотра медики нашли злополучную иголку.

"Врач вынимает нитки и вдруг с нитками достаёт иголку. Медсестра предположила: "Может, это они её так скрепить хотели, иголкой?" Кто и что хотел, я не знаю, но стала понятна причина моей боли", — рассказала молодая мама.