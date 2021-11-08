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Россиянин попытался перебежать дорогу на красный и был сбит сразу двумя машинами

Мужчина чудом остался жив, но доставать из-под колёс авто его пришлось с помощью домкрата.

8 ноября, 16:49

Скриншот видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

В Санкт-Петербурге пешеход попал под колёса двух машин, переходя дорогу на красный. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

На пересечении проспекта Славы и Бухарестской улицы в Северной столице пьяный мужчина попал в ДТП сразу с двумя автомобилями. Видео записи с камер видеонаблюдения публикует телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на свой источник.

На кадрах видно, что мужчина перебегал дорогу на красный свет. После удара от "киа" его отбросило прямо под колёса "мицубиси". Несчастный случай произошёл вечером 7 ноября. По данным телеканала, мужчина остался жив, но доставать из-под колёс авто его пришлось с помощью домкрата. Подробностей о состоянии пострадавшего не уточняется, известно, что его с места происшествия доставили в НИИ имени Джанелидзе.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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