Россиянин попытался перебежать дорогу на красный и был сбит сразу двумя машинами

На пересечении проспекта Славы и Бухарестской улицы в Северной столице пьяный мужчина попал в ДТП сразу с двумя автомобилями. Видео записи с камер видеонаблюдения публикует телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на свой источник.

На кадрах видно, что мужчина перебегал дорогу на красный свет. После удара от "киа" его отбросило прямо под колёса "мицубиси". Несчастный случай произошёл вечером 7 ноября. По данным телеканала, мужчина остался жив, но доставать из-под колёс авто его пришлось с помощью домкрата. Подробностей о состоянии пострадавшего не уточняется, известно, что его с места происшествия доставили в НИИ имени Джанелидзе.