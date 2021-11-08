Сенатор Широков обвинил в миграционном кризисе "слона в посудной лавке" в лице Запада

В Совете Федерации убеждены, что Запад обязан взять на себя ответственность за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. Об этом в беседе с Лайфом рассказал член Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков. По его словам, причиной всех событий является попытка партнёров США навязать свою экономическую модель всему миру. Свою роль здесь сыграла и политика мультикультурализма, проводимая ЕС.

"Как эта, так и предыдущая волна миграционных волн, которая шла через Средиземное море, — это следствие того, что коллективный Запад ведёт себя на Ближнем Востоке и в Северной Африке как слон в посудной лавке. Фактически навязывание им своей модели политической, экономической приводит к разрушению норм жизни в этих государствах и порождает огромные миграционные потоки", — заключил собеседник Лайфа.

Широков отметил, что просто отрегулировать потоки миграции, сняв текущее обострение ситуации, будет явно недостаточно. Сенатор считает важным на уровне ООН поставить вопрос о принципиальном невмешательстве в суверенные дела государств. Это вполне может быть решением Совета Безопасности, создающим необходимый институт.