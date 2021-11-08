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Сенатор Широков обвинил в миграционном кризисе "слона в посудной лавке" в лице Запада

По словам собеседника Лайфа, причиной всех событий является попытка партнёров США навязать свою экономическую и культурную модель всему миру.

8 ноября, 16:49

Фото © Facebook / Государственный пограничный комитет Беларуси

В Совете Федерации убеждены, что Запад обязан взять на себя ответственность за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. Об этом в беседе с Лайфом рассказал член Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков. По его словам, причиной всех событий является попытка партнёров США навязать свою экономическую модель всему миру. Свою роль здесь сыграла и политика мультикультурализма, проводимая ЕС.

"Как эта, так и предыдущая волна миграционных волн, которая шла через Средиземное море, — это следствие того, что коллективный Запад ведёт себя на Ближнем Востоке и в Северной Африке как слон в посудной лавке. Фактически навязывание им своей модели политической, экономической приводит к разрушению норм жизни в этих государствах и порождает огромные миграционные потоки", заключил собеседник Лайфа.

Широков отметил, что просто отрегулировать потоки миграции, сняв текущее обострение ситуации, будет явно недостаточно. Сенатор считает важным на уровне ООН поставить вопрос о принципиальном невмешательстве в суверенные дела государств. Это вполне может быть решением Совета Безопасности, создающим необходимый институт.

"С моей точки зрения, сегодня их (мигрантов) надо пропускать на территорию ЕС. И там внутри они должны решить, что делать с этими беженцами. Вины Белоруссии здесь нет вообще, она просто оказалась на пути этих потоков", — добавил он.

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Напомним, сегодня утром стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направились сотни мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит более 12 тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются, хотя против них применили слезоточивый газ.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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