Польша применила против беженцев авиацию, те в ответ начали крушить заграждения

"Несмотря на отсутствие на тот момент агрессивных действий со стороны беженцев, вместо попытки разобраться в сложившейся ситуации польские силовики задействовали авиацию для оказания психологического давления. Кроме того, в отношении людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ", — сообщается в телеграм -канале белорусского ведомства.

В погранкомитете добавили, что "в ответ на неоправданное применение специальных средств часть беженцев перешла к более решительным действиям и начала разрушать польские заграждения". Тем временем польское Минобороны показало снятое с вертолёта видео, на котором хорошо видны кордоны из местных силовиков с одной стороны, а также палатки беженцев и разожжённые ими костры с другой. По последним данным, у польской границы находится свыше двух тысяч человек, среди которых женщины и дети.