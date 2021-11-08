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Польша применила против беженцев авиацию, те в ответ начали крушить заграждения

По словам самих мигрантов, силовики также пустили в ход для их разгона слезоточивый газ.

8 ноября, 16:19

Кадр из видео © Twitter / Ministerstwo Obrony Narodowej

Видео © Twitter / Ministerstwo Obrony Narodowej

Ситуация с беженцами на белорусско-польской границе остаётся крайне напряжённой, сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии. Там обвинили Варшаву в применении авиации для давления на мигрантов.

"Несмотря на отсутствие на тот момент агрессивных действий со стороны беженцев, вместо попытки разобраться в сложившейся ситуации польские силовики задействовали авиацию для оказания психологического давления. Кроме того, в отношении людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ", — сообщается в телеграм-канале белорусского ведомства.

Попытка мигрантов прорваться через границу Польши попала на видео

Попытка мигрантов прорваться через границу Польши попала на видео

В погранкомитете добавили, что "в ответ на неоправданное применение специальных средств часть беженцев перешла к более решительным действиям и начала разрушать польские заграждения". Тем временем польское Минобороны показало снятое с вертолёта видео, на котором хорошо видны кордоны из местных силовиков с одной стороны, а также палатки беженцев и разожжённые ими костры с другой. По последним данным, у польской границы находится свыше двух тысяч человек, среди которых женщины и дети.

"Никто не уйдёт назад!": Мигрант обвинил польских силовиков в применении газа и попросил их пропустить

"Никто не уйдёт назад!": Мигрант обвинил польских силовиков в применении газа и попросил их пропустить

Напомним, сегодня утром стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направились сотни мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит более 12 тысяч польских солдат.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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