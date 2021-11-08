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Захарова припомнила Польше вторжение в Ирак и призвала принять "благодарных" беженцев

Она отметила, что в исламскую республику тогда вторглись "устанавливать демократию" более двух тысяч польских солдат.

8 ноября, 15:49
<p>Кадр из видео © Telegram / <a href="https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мария Захарова</a></p>

Кадр из видео © Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила властям Польши о "недальновидных действиях по вторжению в Ирак" и призвала не нападать на президента Белоруссии Александра Лукашенко за миграционный кризис на границе.

"Сейчас польским политикам, которые клянут Лукашенко и обвиняют Минск в проблемах с иракскими мигрантами, вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак", — написала дипломат в своём телеграм-канале.

Она напомнила, что в суверенное государство вторглись "устанавливать демократию" более двух тысяч польских солдат. Дипломат поинтересовалась, почему бы сейчас Варшаве не принять как минимум столько же "благодарных иракцев", чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, "пока туда не вломились беспардонные демократизаторы".

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Напомним, сегодня утром стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направились сотни мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит более 12 тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются, хотя против них применили слезоточивый газ.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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