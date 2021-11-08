Захарова припомнила Польше вторжение в Ирак и призвала принять "благодарных" беженцев
Она отметила, что в исламскую республику тогда вторглись "устанавливать демократию" более двух тысяч польских солдат.
Кадр из видео © Telegram / Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила властям Польши о "недальновидных действиях по вторжению в Ирак" и призвала не нападать на президента Белоруссии Александра Лукашенко за миграционный кризис на границе.
"Сейчас польским политикам, которые клянут Лукашенко и обвиняют Минск в проблемах с иракскими мигрантами, вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак", — написала дипломат в своём телеграм-канале.
Она напомнила, что в суверенное государство вторглись "устанавливать демократию" более двух тысяч польских солдат. Дипломат поинтересовалась, почему бы сейчас Варшаве не принять как минимум столько же "благодарных иракцев", чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, "пока туда не вломились беспардонные демократизаторы".
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Напомним, сегодня утром стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направились сотни мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит более 12 тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются, хотя против них применили слезоточивый газ.
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