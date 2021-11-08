Захарова припомнила Польше вторжение в Ирак и призвала принять "благодарных" беженцев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила властям Польши о "недальновидных действиях по вторжению в Ирак" и призвала не нападать на президента Белоруссии Александра Лукашенко за миграционный кризис на границе.

"Сейчас польским политикам, которые клянут Лукашенко и обвиняют Минск в проблемах с иракскими мигрантами, вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак", — написала дипломат в своём телеграм-канале.

Она напомнила, что в суверенное государство вторглись "устанавливать демократию" более двух тысяч польских солдат. Дипломат поинтересовалась, почему бы сейчас Варшаве не принять как минимум столько же "благодарных иракцев", чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, "пока туда не вломились беспардонные демократизаторы".