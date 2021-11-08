Российский регион ввёл школьный масочный режим для детей и педагогов

Масочный режим для учеников и учителей ввели в школах Воронежской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба департамента образования, науки и молодежной политики региона. Там пояснили, что это временная мера, которая необходима для адаптации после завершения каникул и выхода на очное обучение.

Кроме того, все образовательные учреждения обязаны обеспечить режим термометрии на входе в здание, а также максимальное разграничить передвижения учащихся по времени и маршрутам.

"Введение использования масок для обучающихся и сотрудников образовательных организаций носит временный характер — на период адаптации обучающихся после окончания каникул и их массового выхода в очное обучение. Дальнейшие решения будут зависеть от развития санитарно-эпидемиологической обстановки," — говорится в сообщении.

Напомним, что за сутки в России выявили 39 400 новых случаев коронавируса, умерло 1190 пациентов, а полностью выздоровело — 25 582. Больше всего инфицированных в Москве (+4982 за сутки), Подмосковье (+3429), Петербурге (+2597), Самарской (+1736) и Воронежской (+799) областях.

