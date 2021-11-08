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В России предложили приравнять нападения на школы к терактам

Автор инициативы уверена, что это повысит степень ответственности всех субъектов системы профилактики по отношению к таким фактам.

8 ноября, 15:54
<p>Фото © ТАСС / Алеев Егор</p>

Фото © ТАСС / Алеев Егор

Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская выступила с предложением приравнять нападения на школы в стране к терактам. Об этом речь зашла на круглом столе "Право детей на безопасность: вызовы современности и эффективные практики" в Совете Федерации.

"Я бы хотела попросить Совет Федерации рассмотреть в качестве законодательной инициативы — приравнять нападения на образовательные организации к террористическим действиям", — сказала она и добавила, что это повысит степень ответственности всех субъектов системы профилактики по отношению к таким фактам.

Член Комитета Совфеда по обороне и безопасности Маргарита Павлова, комментируя предложение Фальковской, отметила, что ужесточение наказания за нападения на школы, в том числе приравнивание их к терактам, не решит проблему. По её оценке, причина ЧП в учебных заведениях "не в уровне страха перед законом у людей, которые совершают такие вещи".

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Напомним, что за год в России произошло несколько громких происшествий со стрельбой в школах. Одно из них случилось 18 октября, когда 12-летний мальчик сделал несколько выстрелов в классе. К счастью, в результате никто серьёзно не пострадал — лишь один школьник получил ссадины.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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