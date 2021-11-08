В России предложили приравнять нападения на школы к терактам

Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская выступила с предложением приравнять нападения на школы в стране к терактам. Об этом речь зашла на круглом столе "Право детей на безопасность: вызовы современности и эффективные практики" в Совете Федерации.

"Я бы хотела попросить Совет Федерации рассмотреть в качестве законодательной инициативы — приравнять нападения на образовательные организации к террористическим действиям", — сказала она и добавила, что это повысит степень ответственности всех субъектов системы профилактики по отношению к таким фактам.

Член Комитета Совфеда по обороне и безопасности Маргарита Павлова, комментируя предложение Фальковской, отметила, что ужесточение наказания за нападения на школы, в том числе приравнивание их к терактам, не решит проблему. По её оценке, причина ЧП в учебных заведениях "не в уровне страха перед законом у людей, которые совершают такие вещи".