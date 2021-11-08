Политолог увидел в ситуации с мигрантами риск военной провокации НАТО против Союзного государства
По словам собеседника Лайфа Йохана Бекмана, главная цель западных стран — это остановить интеграционные процессы в евразийском пространстве. Миграционный кризис может стать только поводом.
Здание Министерства обороны Польши
Фото © Flickr.com / Lukas Plewnia
Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман опасается, что ситуация с миграционным кризисом на белорусской границе может быть использована в качестве политической и даже вооружённой провокации против России. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом. По мнению эксперта, европейские страны, в первую очередь участницы военного блока НАТО, находятся на грани краха и сейчас могут предпринять "любые меры" якобы для защиты своих государственных интересов. А миграционная карта в геополитике разыгрывается очень просто, говорит Бекман и даже приводит примеры.
"Когда в 2015 году в Финляндию из Швеции приехало более 30 тысяч беженцев, никто не говорил о том, что это какая-то политическая операция. Однако, когда из России приехало в Финляндию около тысячи беженцев, началась полная истерия в финской прессе. Писали, что это якобы гибридная операция", — рассуждает собеседник Лайфа.
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Главным раздражающим Запад фактором, по словам Бекмана, является Союзное государство России и Белоруссии, но акцент намеренно смещён в сторону взаимоотношений Минска и Варшавы или Вильнюса, чтобы создавалась иллюзия того, что Белоруссия якобы одна противостоит всему миру.
"Но главная цель западных стран — это остановить процесс интеграции в евразийском пространстве", — убеждён политолог.
Напомним, сегодня утром стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направились сотни мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит более 12 тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются, хотя против них применили слезоточивый газ.
Обстановка с мигрантами накаляется и в других районах. Литва даже решила построить забор на границе с Белоруссией для сдерживания нелегалов. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните заявила, что власти намерены задействовать армейские силы для усиления патрулирования на границе. С начала года в Литве было задержано более четырёх тысяч нелегалов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. В связи с миграционным кризисом в стране даже был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Посольство России в Литве подчёркивало полную безосновательность и голословность обвинений в причастности Москвы к наплыву в Литву мигрантов из стран Азии и Африки с территории Белоруссии.
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