Политолог увидел в ситуации с мигрантами риск военной провокации НАТО против Союзного государства

Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман опасается, что ситуация с миграционным кризисом на белорусской границе может быть использована в качестве политической и даже вооружённой провокации против России. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом. По мнению эксперта, европейские страны, в первую очередь участницы военного блока НАТО, находятся на грани краха и сейчас могут предпринять "любые меры" якобы для защиты своих государственных интересов. А миграционная карта в геополитике разыгрывается очень просто, говорит Бекман и даже приводит примеры.

"Когда в 2015 году в Финляндию из Швеции приехало более 30 тысяч беженцев, никто не говорил о том, что это какая-то политическая операция. Однако, когда из России приехало в Финляндию около тысячи беженцев, началась полная истерия в финской прессе. Писали, что это якобы гибридная операция", — рассуждает собеседник Лайфа.

Главным раздражающим Запад фактором, по словам Бекмана, является Союзное государство России и Белоруссии, но акцент намеренно смещён в сторону взаимоотношений Минска и Варшавы или Вильнюса, чтобы создавалась иллюзия того, что Белоруссия якобы одна противостоит всему миру.

"Но главная цель западных стран — это остановить процесс интеграции в евразийском пространстве", — убеждён политолог.