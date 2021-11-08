В Калининграде разыскивают серийного насильника со шрамом в паху и "чакрами" на спине

Правоохранители разыскивают мужчину, который в 2015 году изнасиловал двух жительниц Калининградской области. У преступника есть особая примета – татуировка во всю спину в виде шести-семи колец, так называемых "чакр", сообщает СУ СК России по региону.

Первое изнасилование он совершил 4 марта 2015 года вечером на территории СНТ "Вишенка" в посёлке Ново-Дорожный Гурьевского района. Тогда пострадала 55-летняя женщина. 7 июля 2015 года подозреваемый напал на 51-летнюю женщину на пляже вблизи Пионерского. В ходе расследования обоих уголовных дел установлено, что ДНК-профиль насильника является идентичным.

Приметы разыскиваемого: рост около 175 см, возраст около 22-25 лет (по состоянию на 2015 год), славянской внешности, среднего телосложения, светлые волосы, татуировка "чакр" на спине вдоль позвоночника, отсутствует передний правый зуб № 2, на правой ноге, на икроножной мышце есть татуировка, в паху шрам размером примерно 8-10 см. Информацию о преступнике просят сообщать по телефонам: 8 911 868 25 02, 8 401 2 558 765 или 02.