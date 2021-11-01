Маршрутчика-насильника из Петербурга заподозрили в ещё одном нападении

Водителя маршрутки, которого обвинила в изнасиловании 44-летняя жительница Санкт-Петербурга, заподозрили в ещё одном нападении, произошедшем в середине октября. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Там отметили, что преступника задержали 29 октября. Им оказался 49-летний гражданин среднеазиатского государства.

"Сотрудники полиции также установили, что задержанный может быть причастен к совершению аналогичного преступления 16 октября на Тихорецком проспекте при схожих обстоятельствах в отношении 18-летней девушки", — говорится в сообщении полиции.