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Маршрутчика-насильника из Петербурга заподозрили в ещё одном нападении

Как рассказали в полиции, мужчину по горячим следам задержали в минувшую пятницу.

1 ноября, 13:49

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Водителя маршрутки, которого обвинила в изнасиловании 44-летняя жительница Санкт-Петербурга, заподозрили в ещё одном нападении, произошедшем в середине октября. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Там отметили, что преступника задержали 29 октября. Им оказался 49-летний гражданин среднеазиатского государства.

"Сотрудники полиции также установили, что задержанный может быть причастен к совершению аналогичного преступления 16 октября на Тихорецком проспекте при схожих обстоятельствах в отношении 18-летней девушки", — говорится в сообщении полиции.

Жительница Петербурга заявила на водителя, изнасиловавшего её прямо в маршрутке

Жительница Петербурга заявила на водителя, изнасиловавшего её прямо в маршрутке

Ранее Лайф писал, что в Екатеринбурге студентка обвинила мужчину в изнасиловании, но правоохранители не поверили ей и заподозрили девушку в проституции.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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