Маршрутчика-насильника из Петербурга заподозрили в ещё одном нападении
Как рассказали в полиции, мужчину по горячим следам задержали в минувшую пятницу.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Водителя маршрутки, которого обвинила в изнасиловании 44-летняя жительница Санкт-Петербурга, заподозрили в ещё одном нападении, произошедшем в середине октября. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.
Там отметили, что преступника задержали 29 октября. Им оказался 49-летний гражданин среднеазиатского государства.
"Сотрудники полиции также установили, что задержанный может быть причастен к совершению аналогичного преступления 16 октября на Тихорецком проспекте при схожих обстоятельствах в отношении 18-летней девушки", — говорится в сообщении полиции.
Ранее Лайф писал, что в Екатеринбурге студентка обвинила мужчину в изнасиловании, но правоохранители не поверили ей и заподозрили девушку в проституции.
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