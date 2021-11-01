На горных курортах Сочи уже забронировали 50% мест на новогодние праздники
В связи с наплывом отдыхающих в городе введут регулярную обработку кабинок канатных дорог.
Фото © Pexels
Горные курорты Сочи на время новогодних каникул забронированы уже более чем наполовину. Как сообщил в телеграм-канале глава города Алексей Копайгородский, в праздники планируется принять около 250 тысяч туристов.
"Уже забронировано более половины номерного фонда в горном кластере. В период праздничных дней мы планируем принять около 250 тысяч гостей. При этом важно обеспечить высокий уровень сервиса и сохранить контроль над эпидемиологической ситуацией", — говорится в сообщении мэра.
"Просто катастрофа": Туристов уличили в безответственном отношении к антиковидным ограничениям в Сочи
Он поручил к обязательным требованиям Роспотребнадзора обеспечить комплекс дополнительных мер. В частности, в Сочи введут регулярную обработку кабинок канатных дорог, установят ограничители, чтобы в очередях соблюдали социальную дистанцию, а ски-пассы будут продаваться также и бесконтактным путём. Копайгородский отметил, что к активному зимнему сезону готова и прибрежная инфраструктура. Открыто 30 зимних пляжей, более 35 объектов туристского показа работают в городе круглогодично. Там также будет усилена санобработка и контроль масочного режима.
Ранее Лайф сообщал, что жители Сочи возмущены наплывом туристов на курорт в нерабочие дни. По словам местных, в городе никто не соблюдает масочный режим, а большое количество путешественников лишь ухудшит ситуацию с коронавирусом.
Комментариев: 0