Видео с "армией" мигрантов у границ страны вызвало у поляков панику в Twitter

Польские пользователи Twitter ярко отреагировали на ситуацию с нелегальными мигрантами на белорусской границе, пишет РИА "Новости". В комментариях под видео Министерства обороны Польши, показавшего колонну нелегалов с высоты птичьего полёта, юзеры рекомендовали властям страны хвататься за голову, поскольку Варшаве точно не справиться с кризисом самостоятельно.

"Американцы уже выехали со своих баз защищать восточный фланг НАТО?" — спросил один из комментаторов.

"Ужас! Когда мы начнём строить стену? ЕС должен дать на неё денег", — написал другой.

"Польша так долго смеялась над другими европейскими странами, которые просили помочь им с мигрантами, а теперь ей самой придётся обращаться за помощью", — рассуждает ещё один пользователь Twitter.