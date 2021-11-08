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Видео с "армией" мигрантов у границ страны вызвало у поляков панику в Twitter

Интернет-пользователи интересуются у официальной Варшавы, когда ЕС выделит им деньги на строительство стены и ждать ли военной помощи от американцев.

8 ноября, 17:00

Кадр из видео © Twitter / Ministerstwo Obrony Narodowej

Польские пользователи Twitter ярко отреагировали на ситуацию с нелегальными мигрантами на белорусской границе, пишет РИА "Новости". В комментариях под видео Министерства обороны Польши, показавшего колонну нелегалов с высоты птичьего полёта, юзеры рекомендовали властям страны хвататься за голову, поскольку Варшаве точно не справиться с кризисом самостоятельно.

"Американцы уже выехали со своих баз защищать восточный фланг НАТО?" — спросил один из комментаторов.

"Ужас! Когда мы начнём строить стену? ЕС должен дать на неё денег", написал другой.

"Польша так долго смеялась над другими европейскими странами, которые просили помочь им с мигрантами, а теперь ей самой придётся обращаться за помощью", рассуждает ещё один пользователь Twitter.

Попытка мигрантов прорваться через границу Польши попала на видео

Попытка мигрантов прорваться через границу Польши попала на видео

Напомним, сегодня утром стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направились сотни мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит более 12 тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются, хотя против них применили слезоточивый газ.


Обстановка с мигрантами накаляется и в других районах. Литва даже решила построить забор на границе с Белоруссией для сдерживания нелегалов. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните заявила, что власти намерены задействовать армейские силы для усиления патрулирования на границе.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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