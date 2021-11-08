Видео с "армией" мигрантов у границ страны вызвало у поляков панику в Twitter
Интернет-пользователи интересуются у официальной Варшавы, когда ЕС выделит им деньги на строительство стены и ждать ли военной помощи от американцев.
Кадр из видео © Twitter / Ministerstwo Obrony Narodowej
Польские пользователи Twitter ярко отреагировали на ситуацию с нелегальными мигрантами на белорусской границе, пишет РИА "Новости". В комментариях под видео Министерства обороны Польши, показавшего колонну нелегалов с высоты птичьего полёта, юзеры рекомендовали властям страны хвататься за голову, поскольку Варшаве точно не справиться с кризисом самостоятельно.
"Американцы уже выехали со своих баз защищать восточный фланг НАТО?" — спросил один из комментаторов.
"Ужас! Когда мы начнём строить стену? ЕС должен дать на неё денег", — написал другой.
"Польша так долго смеялась над другими европейскими странами, которые просили помочь им с мигрантами, а теперь ей самой придётся обращаться за помощью", — рассуждает ещё один пользователь Twitter.
Напомним, сегодня утром стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направились сотни мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит более 12 тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются, хотя против них применили слезоточивый газ.
Обстановка с мигрантами накаляется и в других районах. Литва даже решила построить забор на границе с Белоруссией для сдерживания нелегалов. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните заявила, что власти намерены задействовать армейские силы для усиления патрулирования на границе.
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