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Стрельба произошла у лагеря мигрантов на границе Польши

В Минске заявили, что доносятся выстрелы со стороны соседней республики.

8 ноября, 17:06

Скриншот видео © Twitter / Tadeusz Giczan

Видео © Twitter / Tadeusz Giczan

В Сети появились кадры со звуками стрельбы на белорусско-польской границе, где палаточный городок разбили тысячи мигрантов. Информации о пострадавших в результате произошедшего нет, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

"Пресс-служба Госпогранкомитета сообщает, что стрельба слышна с польской стороны", — отметил Бычковский.

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Напомним, сегодня утром стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направились сотни мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит более 12 тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются, хотя против них применили слезоточивый газ.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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