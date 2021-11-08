Стрельба произошла у лагеря мигрантов на границе Польши

В Сети появились кадры со звуками стрельбы на белорусско-польской границе, где палаточный городок разбили тысячи мигрантов. Информации о пострадавших в результате произошедшего нет, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.