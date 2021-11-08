Кадры с домофона доказали, что избитый челябинцем мальчик не участвовал в "пранке" над ним

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Избитый пенсионером челябинский школьник не издевался над пожилым соседом по дому, а в домофон ему названивали его приятели. Об это свидетельствуют опубликованные телеграм-каналом SHOT кадры с подъезда.

На них видно, что мальчик только наблюдал за "пранком" над пожилым мужчиной. Правда, не без удовольствия. Как и остальные маленькие хулиганы, он смеялся над пенсионером, но сам в его домофон не звонил. Подвергшегося избиению мальчика в школе характеризуют как обычного ученика, за исключением низкой успеваемости, которую педагоги связывают с разводом его родителей.

Разъярённый сосед набросился на школьника, потому что тот "просто попал под горячую руку". 62-летний мужчина выбежал из дома именно в тот момент, когда десятилетний мальчик подходил к подъезду — ему позвонила мама и позвала домой.