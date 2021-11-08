Глава ХМАО рассказала, почему привилась от ковида шесть раз

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова призналась, что сделала уже шесть прививок от коронавируса. Она рассказала об этом в ходе рабочей встречи с депутатами города Урая, когда отвечала на вопрос об отношении к необходимости вакцинации и в целом к усилению мер безопасности в регионе.

"Обстоятельство, которое нужно учитывать в этом случае, — это наработанный опыт мира о том, как жить в этих условиях. Важно его учитывать. Специалисты в этой области знают, что самое эффективное правило — развести потоки, сократить количество контактов. Сейчас, когда созданы вакцины, самое эффективное — это вакцинация", — цитирует Комарову Департамент общественных и внешних связей региона.

Руководитель ХМАО заявила, что это также накопленный веками опыт человечества, и призналась, что лично она уже сделала шесть прививок, так как принимает участие в исследовании. Глава региона уточнила, что предпочла привиться "Спутником V".

"Есть аргумент, что после прививки всё равно заболевают. Да, но есть статистика, что в данном случае заболевание проходит с меньшими потерями, угрозами для здоровья человека, не говоря о том, что заболевших существенно меньше среди тех, кто с прививками", — добавила она.