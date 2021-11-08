Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был госпитализирован из тюрьмы после 40 дней голодовки. Как объяснила Лайфу врач-диетолог Елена Соломатина, из-за недополучения важных веществ в его организме мог начаться распад жизненно важных органов.

"Идёт нехватка минералов, микроэлементов, в дальнейшем идёт распад мышц, а сердце — это тоже мышцы. Идёт распад жизненно важных органов, они уже не могут выполнять свои функции, то есть они, по сути, превращаются в тряпочку. Сердце больше не может осуществлять перекачку крови, а она же несёт вещества и кислород. И восстановить это порой бывает невозможным, и человек может остаться инвалидом на всю жизнь", — сказала она.