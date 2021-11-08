"Идёт распад органов": Врач заявила, что голодовка может оставить Саакашвили инвалидом на всю жизнь
Всё начинается с уничтожения внутренних резервов организма, а в итоге может серьёзно повлиять на мозг.
Фото © ТАСС / Ткаченко Игорь
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был госпитализирован из тюрьмы после 40 дней голодовки. Как объяснила Лайфу врач-диетолог Елена Соломатина, из-за недополучения важных веществ в его организме мог начаться распад жизненно важных органов.
"Идёт нехватка минералов, микроэлементов, в дальнейшем идёт распад мышц, а сердце — это тоже мышцы. Идёт распад жизненно важных органов, они уже не могут выполнять свои функции, то есть они, по сути, превращаются в тряпочку. Сердце больше не может осуществлять перекачку крови, а она же несёт вещества и кислород. И восстановить это порой бывает невозможным, и человек может остаться инвалидом на всю жизнь", — сказала она.
Однако и это ещё не всё. Голодовка способна привести и к психическим нарушениям, потому что мозг начинает страдать из-за нехватки питательных веществ. Нервные клетки практически не восстанавливаются. И смотря какие участки мозга будут затронуты, это могут быть и изменение в сознании, и изменения в настроении, неправильное восприятие команд от тела и информации от окружающей среды. Могут быть галлюцинации и нервные срывы, заключила врач.
Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Врачи настаивают на его госпитализации. Позднее специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии распространила видео с камер наблюдения, на котором бывший президент принимает пищу. Как заявил адвокат Саакашвили, администрация СИЗО давала политику только витамины и соки.
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