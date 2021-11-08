Путин указом утвердил основы госполитики в сфере стратегического планирования

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ госполитики в сфере стратегического планирования. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

"В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ "О безопасности" и от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в РФ" постановляю: утвердить прилагаемые основы государственной политики в сфере стратегического планирования в РФ", — говорится в документе.

Госполитика в сфере стратегического планирования представляет собой совокупность скоординированных мер, направленных на определение долгосрочных целей социально-экономического развития страны и обеспечения нацбезопасности, стратегических национальных приоритетов, путей и основных инструментов их достижения, а также на прогнозирование рисков социально-экономического развития и угроз нацбезопасности РФ, на совершенствование системы стратегического планирования.