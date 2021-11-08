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Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в Белое море для испытаний ракеты "Циркон"

При переходе экипаж корабля совершенствовал военно-морскую подготовку и готовился к выполнению предстоящих задач.

8 ноября, 18:16
<p>Фото © <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12372742@egNews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны РФ</a></p>

Фото © Минобороны РФ

Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" прибыл на Беломорскую военно-морскую базу для продолжения госиспытаний современного вооружения морского базирования. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота.

"Адмирал Флота Советского Союза Горшков" совершил переход из главной базы флота Североморска на Кольском полуострове в город Северодвинск на Белом море для продолжения программы испытаний современного вооружения морского базирования", — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что экипаж корабля провёл совместные тренировки с личным составом отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка, обеспечив ночные полёты вертолётов Ка-27 на палубу фрегата во время стоянки в Кольском заливе.

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Ранее Лайф сообщал, что госиспытания новейшей гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" с надводного носителя — фрегата "Адмирал Горшков" — начнутся уже в ноябре. Если пуски пройдут успешно, будет принято решение о принятии "Циркона" на вооружение в качестве ударного оружия для надводных кораблей.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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