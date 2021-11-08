Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в Белое море для испытаний ракеты "Циркон"

Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" прибыл на Беломорскую военно-морскую базу для продолжения госиспытаний современного вооружения морского базирования. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота.

"Адмирал Флота Советского Союза Горшков" совершил переход из главной базы флота Североморска на Кольском полуострове в город Северодвинск на Белом море для продолжения программы испытаний современного вооружения морского базирования", — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что экипаж корабля провёл совместные тренировки с личным составом отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка, обеспечив ночные полёты вертолётов Ка-27 на палубу фрегата во время стоянки в Кольском заливе.