Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в Белое море для испытаний ракеты "Циркон"
При переходе экипаж корабля совершенствовал военно-морскую подготовку и готовился к выполнению предстоящих задач.
Фото © Минобороны РФ
Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" прибыл на Беломорскую военно-морскую базу для продолжения госиспытаний современного вооружения морского базирования. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота.
"Адмирал Флота Советского Союза Горшков" совершил переход из главной базы флота Североморска на Кольском полуострове в город Северодвинск на Белом море для продолжения программы испытаний современного вооружения морского базирования", — говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что экипаж корабля провёл совместные тренировки с личным составом отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка, обеспечив ночные полёты вертолётов Ка-27 на палубу фрегата во время стоянки в Кольском заливе.
Ранее Лайф сообщал, что госиспытания новейшей гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" с надводного носителя — фрегата "Адмирал Горшков" — начнутся уже в ноябре. Если пуски пройдут успешно, будет принято решение о принятии "Циркона" на вооружение в качестве ударного оружия для надводных кораблей.
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