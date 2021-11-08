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Кабмин может запретить экспорт лома драгметаллов из России

Предполагается, что эмбарго позволит увеличить загрузку производственных мощностей аффинажных заводов и нарастить налоговые поступления в бюджет.

8 ноября, 18:23

Минфин РФ подготовил проект постановления кабмина о введении временного запрета на вывоз из страны отходов и лома драгоценных металлов или соединения драгметаллов, которые используются для их извлечения. Проект опубликован на официальном портале правовой информации.

Запрет предлагается установить с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года. Согласно проекту, он не коснётся товаров, выпущенных в соответствии с таможенными процедурами до 1 января 2022 года. Предполагается, что эмбарго позволит увеличить загрузку производственных мощностей российских аффинажных заводов, нарастить налоговые поступления в бюджет, а также пресечь вывоз сырья с высоким содержанием драгметаллов под видом сырья с низким содержанием.

При этом авторы проекта призывают внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о введении временного запрета на экспорт указанных товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза.

Ранее гендиректор крупнейшей в России золотодобывающей компании "Полюс" Павел Грачёв заявил о риске столкнуться с недостатком запасов золота в России через 10–20 лет. Основной причиной бизнесмен назвал недостаток инвестиций в геологоразведку, в том числе из-за законодательных ограничений.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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