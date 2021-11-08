Кабмин может запретить экспорт лома драгметаллов из России

Минфин РФ подготовил проект постановления кабмина о введении временного запрета на вывоз из страны отходов и лома драгоценных металлов или соединения драгметаллов, которые используются для их извлечения. Проект опубликован на официальном портале правовой информации.

Запрет предлагается установить с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года. Согласно проекту, он не коснётся товаров, выпущенных в соответствии с таможенными процедурами до 1 января 2022 года. Предполагается, что эмбарго позволит увеличить загрузку производственных мощностей российских аффинажных заводов, нарастить налоговые поступления в бюджет, а также пресечь вывоз сырья с высоким содержанием драгметаллов под видом сырья с низким содержанием.

При этом авторы проекта призывают внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о введении временного запрета на экспорт указанных товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза.