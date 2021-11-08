В Госдуме оценили причины для прекращения выплаты пенсий

Ранее в ПФР рассказали о том, кто может вовсе лишиться выплат, а у кого они будут лишь приостановлены.

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала озвученные ПФР причины, по которым выплата пенсии может быть прекращена или приостановлена. Как пояснила депутат, в большинстве случаев выплата пенсии приостанавливается из-за несоответствия справок.

"С какими проблемами чаще всего обращаются граждане? Это несоответствие справок. Особенно справок по обучению. У нас на территории РФ уже пришли к единой форме справки для обучающихся и получающих пенсию по потере кормильца, студентов, а справки из иностранных образовательных организаций до настоящего времени не отработаны международным сообществом. Каждый раз приходится делать запросы соответствующие в ПФР и восстанавливать права гражданина", — сказала Бессараб в эфире "Думы ТВ".

По словам депутата ГД, когда препятствие для получения пенсии устранено, выплаты возобновляются в самые кратчайшие сроки.