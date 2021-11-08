В Госдуме оценили причины для прекращения выплаты пенсий
Ранее в ПФР рассказали о том, кто может вовсе лишиться выплат, а у кого они будут лишь приостановлены.
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Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала озвученные ПФР причины, по которым выплата пенсии может быть прекращена или приостановлена. Как пояснила депутат, в большинстве случаев выплата пенсии приостанавливается из-за несоответствия справок.
"С какими проблемами чаще всего обращаются граждане? Это несоответствие справок. Особенно справок по обучению. У нас на территории РФ уже пришли к единой форме справки для обучающихся и получающих пенсию по потере кормильца, студентов, а справки из иностранных образовательных организаций до настоящего времени не отработаны международным сообществом. Каждый раз приходится делать запросы соответствующие в ПФР и восстанавливать права гражданина", — сказала Бессараб в эфире "Думы ТВ".
По словам депутата ГД, когда препятствие для получения пенсии устранено, выплаты возобновляются в самые кратчайшие сроки.
А ранее экономист рассказала, кому могут перестать платить пенсии с 2023 года. В их числе иностранцы, которые после окончания или аннулирования вида на жительство ещё долго могут получать пенсию.
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