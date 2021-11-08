В Польше назвали число мигрантов на границе с Белоруссией

На польско-белорусской границе находится от трёх до четырёх тысяч мигрантов. Об этом заявил пресс-секретарь Правительства Польши Петр Мюллер.

"В настоящее время у польских границ находится три-четыре тысячи человек, в то же время на территории Белоруссии их больше десяти тысяч — готовых пересечь польскую границу", — сказал Мюллер после совещания у президента.