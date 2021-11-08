В Польше назвали число мигрантов на границе с Белоруссией
В Варшаве заявили, что на территорию соседней республики "постоянно прибывают рейсы из арабских стран".
Фото © ТАСС / БелТА / Леонид Щеглов
На польско-белорусской границе находится от трёх до четырёх тысяч мигрантов. Об этом заявил пресс-секретарь Правительства Польши Петр Мюллер.
"В настоящее время у польских границ находится три-четыре тысячи человек, в то же время на территории Белоруссии их больше десяти тысяч — готовых пересечь польскую границу", — сказал Мюллер после совещания у президента.
По его словам, службы страны информируют о "постоянном прибытии в Белоруссию транспортных рейсов из арабских стран".
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направились сотни мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит более 12 тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются, хотя против них применили слезоточивый газ.
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