Литва попросила ЕС ввести санкции против аэропортов Белоруссии из-за ситуации с мигрантами
В Вильнюсе эскалацию ситуации на границе назвали "ещё одним доказательством перехода белорусского режима к активным атакам и провокациям".
Фото © ТАСС / Стрингер
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил ввести санкции против аэропортов Белоруссии в связи с обострением ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. Свою инициативу он высказал в беседе с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозепом Боррелем.
"Министр иностранных дел Литвы Ландсбергис поговорил по телефону с Жозепом Боррелем и обсудил нарастающую напряжённость на границе ЕС – Белоруссия. По словам министра, Евросоюз должен ввести санкции против аэропортов Белоруссии", — говорится в сообщении литовского МИД в "Твиттере".
В Вильнюсе эскалацию ситуации на границе назвали "ещё одним доказательством перехода белорусского режима к активным атакам и провокациям".
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направились сотни мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит более 12 тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются, хотя против них применили слезоточивый газ. Также у лагеря мигрантов была слышна стрельба. В Минске заявили, что доносятся выстрелы со стороны соседней республики.
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