Литва попросила ЕС ввести санкции против аэропортов Белоруссии из-за ситуации с мигрантами

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил ввести санкции против аэропортов Белоруссии в связи с обострением ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. Свою инициативу он высказал в беседе с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозепом Боррелем.

"Министр иностранных дел Литвы Ландсбергис поговорил по телефону с Жозепом Боррелем и обсудил нарастающую напряжённость на границе ЕС – Белоруссия. По словам министра, Евросоюз должен ввести санкции против аэропортов Белоруссии", — говорится в сообщении литовского МИД в "Твиттере".