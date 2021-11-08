Порошенко продал свои телеканалы из-за скандального закона "об олигархах"

Бывший президент Украины Пётр Порошенко продал свои телеканалы "Прямой" и Пятый канал после того, как его преемник Владимир Зеленский подписал скандальный закон об олигархах, согласно которому ликвидируется влияние богатейших людей страны на политику.

"Осознавая опасность, которую создаёт этот закон для дальнейшего финансирования и деятельности независимых СМИ и оппозиционных демократических сил, в минувшую пятницу мы создали новый медиахолдинг "Свободные медиа", — говорится на сайте Пятого канала.

Отмечается, что владельцами данного холдинга стали журналисты, медийщики, общественные деятели и депутаты, ранее работавшие журналистами. "Свободные медиа" приобрели 100% акций "Прямого" и Пятого канала. Утверждается, что сделка была совершена по "рыночной цене". Часть акций нового холдинга получит коллектив.

Согласно новому закону, олигархом признаётся тот, кто оказывает существенное влияние на политическую и хозяйственную жизнь Украины либо оказывает значительное влияние на СМИ или является конечным бенефициаром субъекта хозяйствования с монопольным положением на рынке и подтверждённой суммой активов больше одного миллиона прожиточных минимумов. В настоящее время этот показатель равен 2,27 миллиарда гривен (свыше 85 миллионов долларов или около шести миллиардов рублей).