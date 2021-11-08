В Хакасии спецназовец МВД ранил ножом бывшую жену и её нового сожителя

Евгений остановил их и сделал 33-летнему Николаю замечание. Полицейскому не понравилось, что тот гулял с ребёнком в позднее время, да ещё и в состоянии алкогольного опьянения. Между мужчинами произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Однако вскоре они успокоились, Евгений даже сел в машину и собирался уезжать. Но Николай крикнул вслед оскорбление. После этого спецназовец снова вышел из авто и начал избивать сожителя экс-супруги — сначала кулаками, а потом достал перочинный нож и ударил им.