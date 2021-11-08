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В Хакасии спецназовец МВД ранил ножом бывшую жену и её нового сожителя

Конфликт начался после того, как правоохранитель увидел, что его маленький сын шёл по улице вместе с пьяным избранником экс-супруги.

8 ноября, 19:56
<p>Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/31947" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shot_shot</a></p>

Фото © t.me / shot_shot

В Хакасии спецназовец МВД ранил ножом бывшую супругу и её сожителя. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Фото © t.me / shot_shot

Фото © t.me / shot_shot

Сотрудник спецподразделения МВД Евгений П. поздним вечером проезжал мимо дома бывшей жены в городе Черногорске и увидел, что его семилетний сын шёл по улице вместе с пьяным сожителем экс-возлюбленной.

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Евгений остановил их и сделал 33-летнему Николаю замечание. Полицейскому не понравилось, что тот гулял с ребёнком в позднее время, да ещё и в состоянии алкогольного опьянения. Между мужчинами произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Однако вскоре они успокоились, Евгений даже сел в машину и собирался уезжать. Но Николай крикнул вслед оскорбление. После этого спецназовец снова вышел из авто и начал избивать сожителя экс-супруги — сначала кулаками, а потом достал перочинный нож и ударил им.

Бывшая жена Евгения, прибежавшая на крики, тоже получила удар ножом. После случившегося пострадавших госпитализировали. Евгений задержан, по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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