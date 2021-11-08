НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Зеленский лишил Национальное антикоррупционное бюро Украины статуса силового органа

На решении проблем с антикоррупционными органами Незалежной настаивали её западные партнёры.

8 ноября, 20:16
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/photos/3043892952523037/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nabu.gov.ua</a></p>

Фото © Facebook / nabu.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, лишающий Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ) статуса правоохранительного органа. Об этом сообщает офис лидера Незалежной.

"Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины", принятый Верховной радой 19 октября 2021 года", — сказано в сообщении.

Политолог не нашёл цензурных слов, чтобы ответить Зеленскому на критику Красной армии

Политолог не нашёл цензурных слов, чтобы ответить Зеленскому на критику Красной армии

Принятый закон среди прочего определяет полномочия правительства при назначении и отстранении директора бюро. Так, выборы главы НАБУ должна проводить комиссия, которая состоит из шести человек: трёх правительство определяет самостоятельно, ещё трёх — на основании предложений партнёров, "которые оказывали Украине международную техническую помощь в предотвращении коррупции".

Отметим, что на решении проблем с антикоррупционными органами Украины настаивали её западные партнёры. Сам Зеленский также выступал за законопроект, отмечая, что он важен для разрешения конституционного кризиса в стране, сложившегося после того, как осенью 2020 года Конституционный суд признал не соответствующими основному закону Украины статьи закона о НАБУ.

Порошенко продал свои телеканалы из-за скандального закона "об олигархах"

Порошенко продал свои телеканалы из-за скандального закона "об олигархах"

Ранее стало известно, что Зеленский обогнал в антирейтинге украинских политиков даже Порошенко. Электоральные симпатии действующего украинского лидера окончательно похоронило "досье Пандоры" и обстановка в Донбассе, накалившаяся после использования турецких ударных дронов.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1