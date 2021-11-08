Зеленский лишил Национальное антикоррупционное бюро Украины статуса силового органа

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, лишающий Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ) статуса правоохранительного органа. Об этом сообщает офис лидера Незалежной.

"Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины", принятый Верховной радой 19 октября 2021 года", — сказано в сообщении.

Принятый закон среди прочего определяет полномочия правительства при назначении и отстранении директора бюро. Так, выборы главы НАБУ должна проводить комиссия, которая состоит из шести человек: трёх правительство определяет самостоятельно, ещё трёх — на основании предложений партнёров, "которые оказывали Украине международную техническую помощь в предотвращении коррупции".

Отметим, что на решении проблем с антикоррупционными органами Украины настаивали её западные партнёры. Сам Зеленский также выступал за законопроект, отмечая, что он важен для разрешения конституционного кризиса в стране, сложившегося после того, как осенью 2020 года Конституционный суд признал не соответствующими основному закону Украины статьи закона о НАБУ.