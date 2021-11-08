Зеленский лишил Национальное антикоррупционное бюро Украины статуса силового органа
На решении проблем с антикоррупционными органами Незалежной настаивали её западные партнёры.
Фото © Facebook / nabu.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, лишающий Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ) статуса правоохранительного органа. Об этом сообщает офис лидера Незалежной.
"Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины", принятый Верховной радой 19 октября 2021 года", — сказано в сообщении.
Принятый закон среди прочего определяет полномочия правительства при назначении и отстранении директора бюро. Так, выборы главы НАБУ должна проводить комиссия, которая состоит из шести человек: трёх правительство определяет самостоятельно, ещё трёх — на основании предложений партнёров, "которые оказывали Украине международную техническую помощь в предотвращении коррупции".
Отметим, что на решении проблем с антикоррупционными органами Украины настаивали её западные партнёры. Сам Зеленский также выступал за законопроект, отмечая, что он важен для разрешения конституционного кризиса в стране, сложившегося после того, как осенью 2020 года Конституционный суд признал не соответствующими основному закону Украины статьи закона о НАБУ.
Ранее стало известно, что Зеленский обогнал в антирейтинге украинских политиков даже Порошенко. Электоральные симпатии действующего украинского лидера окончательно похоронило "досье Пандоры" и обстановка в Донбассе, накалившаяся после использования турецких ударных дронов.
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