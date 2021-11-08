Байден заявил, что выполнил данное Путину обещание

Президент США Джо Байден заявил, что выполнил обещание, данное президенту России Владимиру Путину. Речь идёт о преследовании киберпреступников вне зависимости от их местонахождения.

Ранее США предъявили гражданину России Евгению Полянину обвинение в кибератаках. Также американский Минфин ввёл против него санкции, а ФБР распространило ориентировку. По данным властей Соединённых Штатов, Полянин в настоящее время, вероятно, находится в Барнауле.

"Когда я встречался с президентом Путиным в июне, я ясно сказал, что США предпримут действия, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности. Мы это сделали сегодня", — заявил Байден.

Глава Белого дома пообещал "использовать всю мощь федерального правительства, чтобы помешать злонамеренной киберактивности и укрепить критическую инфраструктуру США".