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Байден заявил, что выполнил данное Путину обещание

Глава Белого дома пообещал "использовать всю мощь федерального правительства, чтобы помешать злонамеренной киберактивности и укрепить критическую инфраструктуру США".

8 ноября, 20:49

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент США Джо Байден заявил, что выполнил обещание, данное президенту России Владимиру Путину. Речь идёт о преследовании киберпреступников вне зависимости от их местонахождения.

Ранее США предъявили гражданину России Евгению Полянину обвинение в кибератаках. Также американский Минфин ввёл против него санкции, а ФБР распространило ориентировку. По данным властей Соединённых Штатов, Полянин в настоящее время, вероятно, находится в Барнауле.

"Когда я встречался с президентом Путиным в июне, я ясно сказал, что США предпримут действия, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности. Мы это сделали сегодня", — заявил Байден.

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Глава Белого дома пообещал "использовать всю мощь федерального правительства, чтобы помешать злонамеренной киберактивности и укрепить критическую инфраструктуру США".

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с Байденом заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. Глава государства тогда указал, что Москва предоставляет всю информацию по запросам Вашингтона о кибератаках, а сама ответов не получает.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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