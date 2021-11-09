В Пермском крае ищут двух ушедших из дома школьников
В последний раз мальчиков 10 и 13 лет видели 7 ноября.
Пропавшие Никита Головнин и Никон Стариков. Коллаж © LIFE. Фото © VK / Поисковый отряд "Регион 59 — поиск пропавших" Пермь
В Пермском крае пропали два мальчика 10 и 13 лет. Поисками детей занимаются правоохранители и волонтёры.
По данному факту региональная прокуратура организовала проверку, сообщается на сайте ведомства. Там уточнили, что днём 7 ноября ребята самостоятельно, не поставив в известность взрослых, ушли из дома в городе Верещагино. Последний раз их видели на улице Ульяновской. До сих пор местонахождение детей не известно.
Одного из пропавших зовут Никита Головнин, ему 10 лет. Рост мальчика 145 сантиметров, у него среднее телосложение, светлые волосы и серые глаза. Особая примета — под правым глазом у подростка синяк. Школьник был одет в красную шапку, серую куртку, светло-голубые джинсы. На нём была тёмная обувь.
Никита Головнин. Фото © VK / Поисковый отряд "Регион 59 — поиск пропавших" Пермь
Второй пропавший — 13-летний Никон Стариков — ростом 166 сантиметров, худощавого телосложения, с русыми волосами и глазами тёмного цвета. На нём были серые шапка и куртка с меховым капюшоном, синие джинсы. Кроме того, при себе он имел рюкзак тёмно-синего цвета.
Никон Стариков. Фото © VK / Поисковый отряд "Регион 59 — поиск пропавших" Пермь
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