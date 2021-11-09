В Пермском крае ищут двух ушедших из дома школьников

В Пермском крае пропали два мальчика 10 и 13 лет. Поисками детей занимаются правоохранители и волонтёры.

По данному факту региональная прокуратура организовала проверку, сообщается на сайте ведомства. Там уточнили, что днём 7 ноября ребята самостоятельно, не поставив в известность взрослых, ушли из дома в городе Верещагино. Последний раз их видели на улице Ульяновской. До сих пор местонахождение детей не известно.

Одного из пропавших зовут Никита Головнин, ему 10 лет. Рост мальчика 145 сантиметров, у него среднее телосложение, светлые волосы и серые глаза. Особая примета — под правым глазом у подростка синяк. Школьник был одет в красную шапку, серую куртку, светло-голубые джинсы. На нём была тёмная обувь.