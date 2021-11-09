В ЕС захотели расширить санкции против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на границе
Также предлагается ввести ограничения против авиакомпаний третьих стран, откуда в республику прибывают мигранты.
Фото © ТАСС / БелТА / Леонид Щеглов
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС расширить режим санкций против власти Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на границе с Польшей.
"Белоруссия должна перестать подвергать опасности жизнь людей. Использование Белоруссией мигрантов в политических целях недопустимо", — говорится в заявлении фон дер Ляйен.
Также глава ЕК предложила ввести санкции в отношении авиакомпаний из стран, откуда в Белоруссию прибывают мигранты. Кроме того, по словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия совместно с ООН намерена изучить возможные способы предотвращения гуманитарного кризиса и методы возвращения мигрантов на родину.
Ранее Литва попросила ЕС ввести санкции против аэропортов Белоруссии из-за ситуации с мигрантами. В Вильнюсе эскалацию ситуации на границе назвали "ещё одним доказательством перехода белорусского режима к активным атакам и провокациям".
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Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направились сотни мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит более 12 тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются, хотя против них применили слезоточивый газ. Также у лагеря мигрантов была слышна стрельба. В Минске заявили, что доносятся выстрелы со стороны соседней республики. В Варшаве отметили, что на границе находится три-четыре тысячи мигрантов.
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