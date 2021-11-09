В ЕС захотели расширить санкции против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на границе

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС расширить режим санкций против власти Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на границе с Польшей.

"Белоруссия должна перестать подвергать опасности жизнь людей. Использование Белоруссией мигрантов в политических целях недопустимо", — говорится в заявлении фон дер Ляйен.

Также глава ЕК предложила ввести санкции в отношении авиакомпаний из стран, откуда в Белоруссию прибывают мигранты. Кроме того, по словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия совместно с ООН намерена изучить возможные способы предотвращения гуманитарного кризиса и методы возвращения мигрантов на родину.